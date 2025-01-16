Трамп не отказался от своих угроз по отношению к Гренландии: премьер Дании озвучила детали разговора

Президент США Дональд Трамп во время 45-минутного телефонного разговора с премьером Дании Мэтте Фредериксен не отказался от своих угроз в отношении Гренландии. Он повторил слова о вероятности введения "карательной" пошлины для Дании.

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Фредериксен поделилась этими деталями во время пресс-конференции в четверг, 16 января. Ее цитирует сайт датской общественной телерадиокомпании DR.

Премьер Дании отметила, что США намекнули на возможное снижение уровня экономического сотрудничества с ее страной, если вопрос по Гренландии не будет решен.

Об этом Мэтте Фредериксен сообщила после экстренного заседания парламента, которое проводилось в условиях повышенной конфиденциальности.

"Мы не стремимся к конфликтам с США в торговой сфере. Однако уже сейчас готовимся к возможным последствиям вместе с бизнесом, профильными организациями и нашими европейскими партнерами", - заявила премьер.

По ее словам, диалог с администрацией Трампа по ситуации вокруг Гренландии будет продолжаться после его официального вступления в должность на следующей неделе. Мэтте Фредериксен также пригласила Трампа посетить Данию, хотя конкретных планов на этот визит пока нет.

Премьер избежала ответа на вопрос, удалось ли смягчить напряжение в отношениях между США и Данией, однако подчеркнула, что ситуация остается серьезной. Она заверила, что правительство делает все возможное, чтобы разрешить конфликт разумно и эффективно.

Сегодня Фредериксен также встретится с представителями бизнеса, чтобы обсудить дальнейшие шаги в условиях потенциального торгового напряжения.

Напомним, 16 января премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен провела длительный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Основной темой разговора были недавние заявления Трампа о Гренландии. Фредериксен заявила, что остров сам должен принять решение о своем будущем.

Как сообщал OBOZ.UA:

Во время своей скандальной пресс-конференции во Флориде Трамп заявил, что не исключает использования военных или экономических мер, чтобы предпринять Гренландию частью Штатов. В тот же день его старший сын, Дональд Трамп-младший, совершил частный визит в Гренландию.

Действующий государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал слова Трампа о Гренландии. Он назвал такую идею "плохой" и заявил, что такой сценарий невозможен.

После заявлений Трампа король Дании Фредерик Х решил обновить королевский герб, подчеркнув на нем значение Гренландии и Фарерских островов. Этот шаг считается символическим подтверждением желания сохранить контроль над принадлежащими Дании территориями.

Жители Гренландии обнародовали заявление, что они возмущаются агрессивным тоном Трампа о намерении "присоединить" остров. Местным жителям не понравилось, что их родину обсуждали как сделку по недвижимости.

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