'Не стоит тратить время на разговоры': Блинкен отбросил возможность захвата Гренландии Соединенными Штатами

Действующий государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал высказанную избранным президентом Дональдом Трампом идею касательно захвата Штатами Гренландии. Ее он назвал "нехорошей" и заявил, что такой сценарий невозможен.

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Дипломат считает, что на такие разговоры не стоит тратить время. Об этом Блинкен сказал 8 января на совместной с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро пресс-конференции в Париже.

"Идея, высказанная в отношении Гренландии, очевидно, не является хорошей. Но, наверное, важнее то, что этого, очевидно, не произойдет. Поэтому нам, вероятно, не стоит тратить много времени на разговоры об этом", – отметил он.

Блинкен напомнил, что в последние годы администрация США уделяла значительное внимание взаимодействию с союзниками и партнерами, чтобы вместе быть сильнее и эффективнее.

"Мы достигаем лучших результатов, когда тесно сотрудничаем с нашими союзниками, а не говорим и не делаем того, что может оттолкнуть их", – подчеркнул глава американской дипломатии.

Напомним, что Дональд Трамп не только продвигает идею присоединения Канады к Америке как 51-го штата. Он в очередной раз заговорил об острове Гренландия, который находится в управлении Дании.

По словам республиканца, Соединенным Штатам нужна Гренландия для целей национальной безопасности. По его мнению, жители острова якобы и сами хотят находиться в подчинении США. "И мы там будем!" – заявил новоизбранный американский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, после заявлений Трампа король Дании Фредерик Х решил решение обновить королевский герб, подчеркнув на нем значение Гренландии и Фарерских островов. Этот шаг считается символическим подтверждением желания сохранить контроль над принадлежащими Дании территориями.

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