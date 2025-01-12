Трамп стремится к контролю над Гренландией: как повлияет политика США на будущую экспансию России и Китая в Арктике

В начале 2025 года Дональд Трамп отметился рядом скандальных заявлений, у которых был один общий фактор – это были фактически территориальные претензии, завуалированные его желанием взять под американский контроль Канаду, Панамский канал и Гренландию.

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В частности, визит своего сына Дональда Трампа-младшего на остров Гренландия, являющийся автономией Дании, будущий президент США сопровождал заявлениями в СМИ и соцсетях о возможном присоединении крупнейшего на земле острова к США.

Как уже отмечало наше издание, интерес Трампа к датской территории объясняется, в том числе, и размещением на острове авиабазы США "Туле", которая во времена холодной войны была одним из основных элементов обороны, прикрывая от возможного удара СССР через Арктику.

Дания не продает Гренландию, но не может помешать ей в стремлениях к независимости

Поэтому рассмотрим подробнее именно кейс с Гренландией, имеющей весьма значимое географическое положение для архитектуры трансатлантической безопасности Европейского континента.

В частности, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен прямо заявила, что "Гренландия четко дала понять, что она не продается. Жители острова самостоятельно должны решать свое будущее", ссылаясь при этом на позицию премьер-министра Гренландии Муте Эгеде.

Также глава датского правительства добавила: "С одной стороны, я довольна ростом американского интереса к Гренландии. Но, конечно, важно, чтобы это происходило таким образом, чтобы именно гренландцы решали, каким будет их будущее".

Здесь нужно вспомнить, что в 2019 году Дональд Трамп, будучи президентом, уже делал предложение купить Гренландию, но и тогда Фредериксен, только что возглавившая правительство Дании, назвала такое предложение "абсурдным" и подчеркнула, что гренландцы сами должны решать свое будущее.

С другой стороны, на сегодняшний день Дания вынуждена признать легитимность движения за независимость Гренландии. "Я замечаю сильное желание многих гренландцев двигаться к независимости. Это законно, и поэтому я считаю, что важно, чтобы будущее Гренландии формировалось в Нууке (столице Гренландии)", – отметила Матте Фредериксен.

Гренландия – ключевое пересечение геополитических и климатических интересов

Также необходимо учитывать тот факт, что, по мнению профессора безопасности и окружающей среды Университета Огайо Джеффа Дабелко, претензии Трампа на Гренландию объясняются тем, что это место, где "пересекаются климатические изменения, дефицитные ресурсы, напряженная геополитика и новые модели торговли".

По словам ученого, этот крупнейший остров в мире сейчас "во многом занимает центральное место в геополитической и геоэкономической конкуренции", частично из-за изменения климата. Он отмечает, что "Гренландия имеет немалые запасы ценных редкоземельных минералов, необходимых для электронной промышленности мира, кроме того, в недрах страны есть уран, миллиарды неиспользованных баррелей нефти и огромные запасы природного газа".

Гренландия рассматривает варианты референдума о независимости

Следует отметить, что согласно соглашению 2009 года с Данией, Гренландия может провозгласить независимость только после успешного референдума. Поэтому лидер гренландской автономии Муте Эгеде в своем новогоднем обращении не исключил, что референдум может быть проведен одновременно с предстоящими парламентскими выборами на острове в апреле.

В ответ на это и на заявления новоизбранного президента США 6 января 2025 года король Дании Фредерик Х изменил королевский герб, сделав на нем более заметными Гренландию и Фарерские острова. Кроме того, с июля 2025 года Дания будет председательствовать в ЕС, что только обострит конфликт американских и европейских интересов.

В общем реакция европейских лидеров и чиновников ЕС на ситуацию по Гренландии была крайне негативной. Так, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что "Европейский Союз не позволит другим странам мира атаковать свои суверенные границы, кем бы они ни были. Мы – сильный континент". Также представительница Еврокомиссии Анита Хиппер отметила: "Вполне очевидно, что суверенитет государств должен уважаться", добавив, что Брюссель с нетерпением ожидает сотрудничества со следующей американской администрацией в рамках "сильнейшей трансатлантической повестки дня".

Контроль США над Гренландией – ключ к архитектуре трансатлантической безопасности

Следовательно, можно подытожить, что Дональд Трамп своими резонансными заявлениями дает очертания своей будущей внешней политики. И если заявления о присоединении Канады в качестве "51-го штата" скорее можно отнести к разряду политического юмора, то Панамский и особенно Гренландский кейсы абсолютно реальные сценарии.

В частности, экспансионистские планы Трампа следует рассматривать в первую очередь через призму будущего противостояния за Арктику, ее ресурсы и логистику с Россией и Китаем. Учитывая это, можно констатировать абсолютную недостаточность сил одной Европы в случае гибридной войны за арктические пространства в первую очередь с российскими вооруженными силами.

Поэтому военное, а главное – политическое присутствие США в этом регионе, в частности, в Гренландии, только укрепит общеевропейскую и трансатлантическую безопасность. При этом как сама Гренландия, так и территориальные воды вокруг нее будут под контролем и защитой США, что почти сделает невозможным экспансию России и Китая в Арктический регион. Следовательно, в случае с Гренландией оптимальным может быть вариант покупки острова у Дании или платной аренды на 100 лет, ведь выгода от разработки Гренландских ископаемых значительно превысит даже значительные расходы по аренде. При этом Дания не имеет достаточных ресурсов для реализации всех возможностей "Зеленого острова", поэтому аренда для Копенгагена тоже является самым оптимальным вариантом. Другим сценарием может быть референдум о независимости Гренландии и дальнейшие перспективы интеграции с США уже на усмотрение 56 тысячного населения острова.

Любые варианты силового захвата территории Гренландии не могут исключаться полностью, но крайне маловероятны.