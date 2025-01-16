'Остров не продается': премьер Дании обсудила с Трампом вопрос Гренландии

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен провела длительный разговор с избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, основной темой которого были недавние заявления политика о Гренландии. Глава датского правительства заявила, что остров сам должен принять решение о своем будущем.

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Разговор состоялся в среду, 15 января, и длился 45 минут, заявили на сайте канцелярии Фредериксен. Она, как отмечается, повторила слова премьер-министра Гренландии Муте Эгеде о том, что остров не продается, и должен сам принять решение о независимости.

Также глава правительства Дании подчеркнула "важность укрепления безопасности в Арктике" и то, что страна готова взять на себя "еще большую ответственность за это".

Фредериксен также подчеркнула, что датские компании вносят вклад в рост и создание рабочих мест в Соединенных Штатах, а также что ЕС и США имеют общую заинтересованность в укреплении торговли.

"В ходе беседы также обсуждались война на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и отношения с Китаем. Разговор длился 45 минут. Премьер-министр и будущий президент договорились продолжить диалог", – сообщила пресс-служба премьера.

Напомним, что ранее Муте Эгеде во время разговора с Мэтте Фредериксен заявил, что Гренландия не хочет быть американской или датской, а стремится к независимости. В то же время Гренландия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки.

По его словам, Гренландия хочет укрепить связи с Вашингтоном, однако на своих условиях. В частности, речь идет о сфере обороны и горнодобывающей промышленности.

В начале января 2025 года Трамп заявил, что не исключает использования военных или экономических мер, чтобы сделать Гренландию частью Штатов. В тот же день его старший сын, Дональд Трамп-младший, совершил частный визит в Гренландию.

После заявлений Трампа король Дании Фредерик Х решил обновить королевский герб, подчеркнув на нем значение Гренландии и Фарерских островов. Этот шаг считается подтверждением желания сохранить контроль над принадлежащими Дании территориями.

Жители Гренландии обнародовали заявление, что они озабочены агрессивным тоном Трампа о намерении "присоединить" остров. В столице Нуук отмечают, что гренландцы склонны избегать конфликтов в повседневной жизни, поэтому были в шоке от таких высказываний.

Как сообщал OBOZ.UA, действующий государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал слова Трампа о Гренландии. Он назвал такую идею "плохой" и заявил, что на такие разговоры не стоит тратить время.

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