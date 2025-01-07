Дания сменила герб на фоне заявлений Трампа о планах договориться о покупке Гренландии. Фото

Король Дании Фредерик Х принял решение обновить королевский герб, подчеркнув на нем значение Гренландии и Фарерских островов. Этот шаг считается символическим подтверждением желания сохранить контроль над принадлежащими Дании территориями.

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Напряжение добавил и избранный президент США Дональд Трамп, недавно заявивший о своих намерениях купить Гренландию, что вызвало возмущение в Дании. Об этом сообщает The Guardian.

В частности, на обновленном гербе появились более заметные символы Гренландии и Фарерских островов: белый медведь и баран соответственно. Три короны, ранее символизировавшие Кальмарскую унию Дании, Норвегии и Швеции, были удалены. Такая смена герба произошла впервые с 1972 года, когда герб обновлялся в последний раз.

Отмечается, что этот шаг сделали на фоне роста напряженности вокруг Гренландии и ее отношений с Данией, которая продолжает контролировать ее внешнюю и политику безопасности. Кроме того, Трамп недавно снова заявил, что хочет, чтобы США купили Гренландию.

В своей новогодней речи король Фредерик Х подчеркнул единство королевства, отметив, что все его части – от Южного Шлезвига до Гренландии – являются неотъемлемыми частями Дании. Он подчеркнул: "Мы принадлежим друг другу", что прозвучало как ответ на возможные попытки пересмотра статуса территорий.

Отметим, что за последние два столетия королевский герб Дании меняли только трижды : в 1903, 1948 и 1972 годах.

Напомним, Дональд Трамп продолжает продвигать свою идею присоединения Канады к Америке как 51 штату. Теперь за такое решение он обещает гражданам соседней страны снижение налогов более чем на 60%. Кроме того, республиканец в очередной раз заговорил об острове Гренландии, который находится в управлении Дании.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп заявил, что Канаде "стоит стать 51-м штатом" США, если 25% торговых пошлин Вашингтона "убьют" канадскую экономику. Он сказал это на встрече с канадским премьером Джастином Трюдо, о чем тот, по данным СМИ, "нервно рассмеялся".

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