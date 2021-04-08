Трамп был самым удобным президентом США для Путина, – американский дипломат

Самым удобным американским президентом для российского лидера Владимира Путина был Дональд Трамп.

Такое мнение высказал в интервью изданию "Гордон" американский дипломат Дэниел Фрид, который в 2013-2017 годах был координатором санкционной политики. При этом он уточнил, что не обладает информацией о том, был ли президент США "агентом Кремля".

По словам дипломата, начиная с 1991 года среди всех президентов Трампа меньше всего заботила Украина и демократия.

"Я думаю, что Трамп из искреннего убеждения, если я могу использовать эту фразу в отношении к Дональду Трампу, симпатизировал мировоззрению Владимира Путина. Трамп верит, что великие державы должны править миром, а остальные люди должны принять свою судьбу в подчинении великим державам", – сказал Фрид.

Эксперт пояснил, что такая философия международных отношений противоречит лучшим американским традициям, согласно которым каждая страна должна решать свою судьбу демократическим путем, а мировая роль Соединенных Штатов состоит в защите этих прав.

Ранее Фрид допустил, что российский президент Владимир Путин может решиться на вторжение в Украину, но в таком случае начнется "настоящая война" между странами.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд считает, что любой формат по урегулированию войны на Донбассе должен включать США, потому что Россия боится Вашингтона после прихода на пост президента Джо Байдена.