В переговорах по Донбассу нужны США, потому что Кремль их боится, – Аслунд

Формат переговоров по урегулированию войны между Украиной и Россией должен включать Соединенные Штаты, потому что именно Вашингтона боится Москва.

Об этом в интервью "Гордону" заявил эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд. Он пояснил, что только Франции и Германии недостаточно.

"Президент уже Байден. Он прекрасно знает все дела. И рядом с ним люди, которые прекрасно владеют украинско-российской проблематикой и готовы работать", – сказал эксперт.

По его мнению, Кремль боится, что США начнут эффективно содействовать Украине.

"Возле Байдена есть люди, которые весьма серьезно относятся к войне в Украине. Мои коллеги, (бывший посол США в России) Александр Вершбоу и (исполнительный директор Центра Байдена в Пенсильванском университете) Майкл Карпентер предложили, чтобы США объявляли новые санкции против РФ каждые шесть месяцев, если Россия ничего не будет делать. И Байден хочет эффективно противодействовать России. Я думаю, это также связано с военной мобилизацией сил РФ возле границ Украины", – подчеркнул Аслунд.

Эксперт Atlantic Council добавил, что Вершбоу предложил пять разных форматов, но любой из них для эффективности должен включать США, однако Россия активно противится этому.

Напомним, что 7 апреля состоялось экстренное заседание Трехсторонней контактной группы, созванном по инициативе Украины, однако конкретных договоренностей достигнуть не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский дипломат Дэниел Фрид, который координировал санкционную политику Госдепартамента, допустил, что российский президент Владимир Путин может решиться на вторжение в Украину, но в таком случае начнется "настоящая война" между странами.