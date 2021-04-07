Путин может напасть на Украину и развязать настоящую войну, – американский дипломат

Президент России Владимир Путин может решиться напасть на Украину, но в этом случае начнется "настоящая война" между двумя странами.

Об этом в интервью главному редактору "Гордона" Алесе Бацман заявил американский дипломат Дэниел Фрид, который координировал санкционную политику Госдепартамента. Он убежден, что сейчас Москва встретит еще более сильное сопротивление со стороны украинцев.

"Он мог бы! Я помню корни грузинской войны и его нападение на Украину в 2014 году. Но Путину надо хорошо подумать, прежде чем нападать. Украинцы будут бороться, их не растоптать и не переехать. Это не будет похоже на Крым, когда новое правительство Украины после бегства Януковича не знало, как ответить, и не знало своих полномочий. Сейчас если Путин начнет атаковать – украинцы ответят, и это будет настоящая война", – сказал он.

По словам дипломата, война на Донбассе не пользуется популярностью в России и Путин знает об этом.

Также Фрид убежден, что США будут реагировать в случае дальнейшего российского вторжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 апреля проходит экстренное заседание Трехсторонней контрактной группы из-за эскалации ситуации на Донбассе.

На нем должны обсудить возвращение к соблюдению режима прекращения огня.