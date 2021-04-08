Трамп був найзручнішим президентом США для Путіна, – американський дипломат

Найзручнішим американським президентом для російського лідера Володимира Путіна був Дональд Трамп.

Таку думку висловив в інтерв'ю виданню "Гордон" американський дипломат Деніел Фрід, який в 2013-2017 роках був координатором санкційної політики. Водночас він уточнив, що не володіє інформацією про те, чи був президент США "агентом Кремля".

За словами дипломата, починаючи з 1991 року серед усіх президентів Трампа найменше турбувала Україна і демократія.

"Я думаю, що Трамп зі щирого переконання, якщо я можу використовувати цю фразу щодо Дональда Трампа, симпатизував світогляду Володимира Путіна. Трамп вірить, що великі держави повинні правити світом, а інші люди мають прийняти свою долю в підпорядкуванні великим державам", – сказав Фрід.

Експерт пояснив, що така філософія міжнародних відносин суперечить найкращим американським традиціям, згідно з якими кожна країна повинна вирішувати свою долю демократичним шляхом, а світова роль Сполучених Штатів полягає в захисті цих прав.

Раніше Фрід допустив, що російський президент Володимир Путін може зважитися на вторгнення в Україну, але в такому випадку почнеться "справжня війна" між країнами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт Atlantic Council Андерс Аслунд вважає, що будь-який формат щодо врегулювання війни на Донбасі має включати США, тому що Росія боїться Вашингтона після приходу на посаду президента Джо Байдена.