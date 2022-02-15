"Токаев, уходи. Тебя ненавидит вся страна!" В Алматы прошла акция протеста. Фото и видео

В воскресенье, 13 февраля, в казахстанском Алматы прошла траурная акция в память о погибших во время Кровавого января, а также митинг против пыток. По разным оценкам, на площади города собралось от 300 до 700 человек.

Как сообщает "Радио Азаттык", митинг организовали, несмотря на запрет властей. При этом в месте его проведения, как только начали собираться люди, традиционно замедлилась скорость интернета, после чего он и вовсе пропал. Предполагается, что таким образом власти страны пытаются помешать массовому распространению информации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Отмечается, что активисты, которые собрались на площади, принесли списки погибших, раненых и подвергающихся пыткам в СИЗО задержанных. Они начали акцию с молитвы, а также по казахскому обычаю раздали шелпеки – лепешки, которыми угощают в память об умерших.

Кроме того, люди принесли плакаты с надписями: "Токаев, уходи. Тебя ненавидит вся страна!", "Пыткам нет", "Стоп фашизму", "Требуем независимого расследования" — и растяжку с надписью: "Народ — не террорист!"

При этом СМИ заметили в районе проведения мероприятия скопление полицейских машин, спецтехники, вероятно, с глушилками связи. Сообщается, что на площади также появились члены незарегистрированной Демпартии, которые принесли плакат "Судить Назарбаева". Также они выдвинули еще ряд требований, среди которых:

импичмент президенту Касым-Жомарту Токаеву,

досрочные президентские выборы без его участия;

прекратить пытки и выпустить из тюрем незаконно задержанных людей;

выплатить компенсации семьям погибших во время Кровавого января.

Как сообщает издание, на митинг пришли родственники людей, которые были задержаны во время протестов в Казахстане в январе. Они сообщили о нечеловеческом обращении в стенах СИЗО, давлении и пытках с целью признать вину.

Напомним: ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в городе Жанаозене начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. Уже 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками, сообщалось о погибших и пострадавших. Утром 5 января президент отправил в отставку правительство и ввел в стране режим чрезвычайного положения.

Самый сильный удар пришелся на город Алматы, в центре которого происходила стрельба и столкновения правоохранительных органов и участников акции протеста. При этом, несмотря на введение чрезвычайного положения и огонь на поражение со стороны силовиков, граждане страны продолжали выходить на митинги.

Что на самом деле спровоцировало протесты в Казахстане и при чем здесь Россия – читайте по ссылке.

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