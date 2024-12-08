'Темная страница в истории Сирии закончилась': лидер оппозиции объявил о падении режима Асада

Режим сирийского диктатора Башара Асада пал. После побега диктатора из страны оппозиционные силы пообещали, что не будут ни мстить, ни устраивать репрессии.

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Такое заявление в воскресенье, 8 декабря, сделал глава Национальной коалиции сирийской революции и оппозиционных сил Хади аль-Бахра, цитирует его Al Arabiya. Он добавил, что "темная страница в истории Сирии закончилась" и анонсировал реорганизацию армии и возобновление работы правительственных учреждений в течение двух дней.

"Я объявляю вам о падении режима Башара Асада", – заявил аль-Бахра.

Глава Национальной коалиции сирийской революции и оппозиционных сил анонсировал реорганизацию армии.

"Ситуация безопасна, и нет места для мести или расплаты... Темная страница в истории Сирии закончилась", – подчеркнул он.

Аль-Бахра отметил, что "правительственные учреждения возобновят работу в течение двух дней", а "передача власти состоится в сотрудничестве с ООН".

Напомним, премьер-министр Сирии объявил о готовности мирным путем передать власть оппозиционным силам. Сейчас происходит переход власти, к формированию нового правительства все старые министры остаются в Дамаске и продолжают работу.

Также глава правительства подчеркнул, что именно новая власть решит вопрос российского военного присутствия в Сирии.

Вечером 7 декабря стало известно, что президент Сирии Башар Асад вместе с семьей сбежал из Дамаска. Он не вышел к нации с анонсированным обращением: вместо диктатора выступил главком армии Сирии и заверил, что борьба будет продолжаться.

По данным некоторых СМИ, семья Асада накануне сбежала из Сирии в Россию.