Семья Асада накануне сбежала из Сирии в Россию – СМИ

Накануне захвата сирийскими повстанцами Дамаска семья сирийского диктатора Башара Асада сбежала из страны. По предварительным данным, родственники диктатору выехали на территорию России.

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По некоторым данным, семья Асадов уехала в РФ уже через несколько дней после того, как силы повстанцев начали молниеносное наступление. Об этом сообщает британское издание Telegraph.

В комментарии западным СМИ близкий к руководству РФ источник рассказал, что у Москвы нет планов по спасению сирийского диктатора. При этом целый ряд СМИ подтвердили, что жена сирийского диктатора Асма Асад сбежала в Россию вместе с тремя детьми.

Также известно, что два зятя Башара Асада покинули Сирию и отправились в Объединенные Арабские Эмираты. Местонахождение самого сирийского диктатора пока неизвестно. Но по некоторым данным Башар Асад сбежал из страны после того, как повстанцы захватили Дамаск.

Накануне сирийский проправительственный телеканал сообщил, что Асад якобы отправился в Иран. Но позже это сообщение опровергли.

Примечательно, что жену диктатора Асму Асад якобы рассматривали как потенциального преемника власти в Сирии. Несмотря на хорошее британское образование и попытки продвижения демократии и прав человека до начала войны в Сирии, Асма Асад оставалась верной своему мужу-диктатору. Уже после революции 2011 года ее начали рассматривать как потенциальную преемницу Башара.

Как семья Асадов пришла к власти и чем запомнилась их диктатура в Сирии, читайте в материале OBOZ.UA.

Напомним, накануне президент Сирии Башар Асад не вышел к нации с обращением, как было анонсировано. СМИ писали, что он вместе с семьей бежал из Дамаска.

Ранее сообщалось, что повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что столица страны "теперь свободна от Башара Асада", а командование армии известило офицеров, что 24-летнее авторитарное правление президента закончилось.

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