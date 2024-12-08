Премьер Сирии сказал, что будет с российскими военными базами после падения режима Асада

Вопрос российского военного присутствия в Сирии после падения режима диктатора Башара Асада будет решаться новыми властями страны. На данный момент осуществляется переход власти к оппозиционным силам, до формирования нового правительства все старые министры остаются в Дамаске и продолжают работу.

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Об этом заявил премьер-министр Сирии Мухаммад аль-Джалали в интервью телеканалу Al Arabiya. Он добавил, что не знает, где находится Асад и что в последний раз контактировал с ним вечером 7 декабря.

По словам главы сирийского правительства, вся власть в стране после падения режима Асада переходит к повстанцам. Именно они будут решать все накопившиеся вопросы, включая военное присутствие РФ в Сирии.

"Этот вопрос (российского военного присутствия в Сирии. – Ред.) не входит в мою юрисдикцию, он будет решен новой властью на следующем этапе", – подчеркнул аль-Джалали.

Россия сохраняла свое военное присутствие в Сирии и поддерживала режим Асада в течение почти десяти лет.

Сам глава правительства уверил, что не намерен покидать страну и готов "поддержать дальнейшее управление государственными делами".

"Мы готовы сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ. Мы протягиваем руку каждому сирийскому гражданину, который желает сохранить государство и верит, что Сирия – для всех сирийцев", – подчеркнул глава сирийского правительства.

Аль-Джалали также заявил, что надеется, что "все будут действовать разумно".

На данный момент сирийское правительство ведет переговоры с лидерами повстанцев, в частности с главой "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммадом аль-Джулани и руководством оперативного штаба боевиков.

"Он (аль-Джулани. – Ред.) сказал, что будет продолжено предоставление услуг населению, что не будет мести и репрессий", – отметил премьер-министр, подчеркнув, что получил гарантии безопасности и для министров правительства Сирии.

Где находится на данный момент Асад, по словам аль-Джалали, он не знает: в последний раз они контактировали вечером 7 декабря. Неизвестно ему также местонахождение министра обороны Сирии Али Махмуда Аббаса и главы МИД Бассама Саббага .

Напомним, ввечері 7 грудня стало відомо, що президент Сирії Башар Асад разом із родиною втік із Дамаска. Він не вийшов до нації з анонсованим зверненням: замість диктатора виступив главком армії Сирії і запевнив, що боротьба триватиме.

По данным некоторых СМИ, семья Асада накануне сбежала из Сирии в Россию.