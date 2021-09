Талибы заявили о захвате Панджшерской долины, силы сопротивления Афганистана опровергают – СМИ

Панджшерская долина, единственная провинция Афганистана, устоявшая после падения Кабула, в ходе боев 3 сентября якобы была взята под контроль радикальной исламистской группировкой "Талибан", утверждают представители движения. Впрочем эти заявления не подтверждены, а силы сопротивления уверяют, что все еще контролируют территорию.

Как пишет ВВС, в Панджшере в пятницу, 3 сентября, произошли ожесточенные бои. Один из командиров талибов заявил журналистам, что солдаты группировки разбили противников. "Теперь Панджшер находится под нашим командованием", – сказал он.

Представитель Фронта национального сопротивления (ФНС) Али Назари опровергает это. Как рассказал он, повстанческие силы фактически оттеснили боевиков "Талибана".

"Пропагандистская машина талибов продолжает публиковать одни и те же утверждения о падении Панджшера – мы уже видели на прошлой неделе, что это ложь. Наоборот – ФНС заставил их отступить", – отметил Назари.

Уточняется, что силы сопротивления окружили и осадили около сотни талибов в северо-восточной части долины.

По словам Назари, боевики оказались в ловушке, у них заканчиваются боеприпасы, и они "обсуждают условия капитуляции прямо сейчас".

Кроме того, один из лидеров сопротивления Амрулла Салех поделился видео, чтобы доказать, что он все еще находится в Панджшерской долине. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Салех якобы сбежал (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Нет сомнений, что мы в сложной ситуации. Мы находимся под вторжением талибов. У них были жертвы, несомненно, были жертвы у нас. Вчера я присутствовал на похоронах моих павших братьев, погибших во время священной защиты Афганистана. Мы не сдадимся, мы стоим за Афганистан", – сказал мужчина.

A video message sent to us @BBCWorld from one of the leaders of the anti-Taliban resistance, fmr VP @AmrullahSaleh2 who says they're under attack from terrorists and points the finger of blame at Pakistan. Pakistan of course deny they support Taliban forces #Panjshir #Afghanistan pic.twitter.com/w3e6GnrRXi