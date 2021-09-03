В провинции Панджшер начались ожесточенные бои между талибами и силами сопротивления

Ночью 2 сентября вспыхнули столкновения между боевиками "Талибана" и антиталибской группировкой в части Панджшерской долины (Афганистан). Этот труднодоступный горный регион к северу от Кабула является последним крупным оплотом против правления исламистского движения.

Бои между талибами и Фронтом национального сопротивления (ФНС) длятся две недели, пишет CNN. В последнее время боевики концентрировали свои силы в провинции Панджшер и вокруг нее, заявив о захвате трех районов в долине.

"Талибан" использует последнюю силу, чтобы проникнуть внутрь, но столкновения все еще продолжаются", – прокомментировал ночные бои источник из ФНС.

Ранее сообщалось, что талибы потеряли 40 человек в своих продолжающихся попытках войти в Панджшер. Также понесли потери тяжелой техники и вооружения.

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Источники из "Талибана" даже предоставляли видеозаписи якобы боевых действий и их последствий. Но расследователи не смогли установить местонахождение и время сьемки таких роликов.

1 сентября лидер талибов призвал жителей Долины Панджшер "принять амнистию и избегать боевых действий". При этом признал, что переговоры пока не дали результатов. Он заявил, что ситуация "должна разрешится мирным путем", но не упомянул о возобновлении боевых действий и новых жертвах.

Панджшерская долина является эпицентром афганской партизанской войны и долгое время выдерживала иностранную оккупацию от армии Британской империи до советских войск и "Талибана". При этом труднодоступный ландшафт играет определенную роль в его обороноспособности, давая местным силам преимущество перед потенциальными захватчиками.

После того, как СССР, который контролировал Кабул и большую часть страны в 1980-х годах, вышел из Афганистана в 1989-м, различные группировки моджахедов разделились на группы, борясь за контроль над страной.

Был сформирован Северный альянс – основной компонент Фронта национального сопротивления во главе с Ахмадом Шахом Масудом, которому удалось удержать долину на протяжении его пятилетнего правления. Он возглавлял наступление против талибов, пока не был убит боевиками "Аль-Каиды" за два дня до терактов 11 сентября 2001 года.

Коалицию и более широкий ФНС ныне возглавляет его сын Ахмад Масуд, который пообещал продолжить борьбу с "Талибаном" после захвата Афганистана.

Группировка Панджшерской долины составляет силы ФНС и антиталибов, в которые входят местные силы сопротивления, а также остатки бывшей афганской армии.

Люди, бегущие от "Талибана", в том числе бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, также искали убежище в этом регионе.

"Талибан" не изменился, и он по-прежнему стремится к господству по всей стране. Мы сопротивляемся доминированию, выступаем против нетерпимости и угнетения одной политической силой над большинством населения, которое их не поддерживает", – заявил Масуд в интервью CNN.

Он добавил, что силы ФНС пытались вести переговоры с талибами, но пока этот диалог "не привел ни к чему существенному". Переговоры проходят в столице соседней провинции Парван – городе Чарикар.

"Но у них есть свои пределы. Война – это продолжение политики и, если мы столкнемся с агрессией, будем вынуждены сражаться и начать сопротивление, чтобы защитить нашу землю, людей и ценности", – добавил Масуд, цитируя прусского военного генерала.

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