Талибы объявили о формировании правительства: кто будет руководить Афганистаном

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Мулла Хайбатулла Ахундзаде будет руководить Афганистаном

Радикальная исламистская группировка "Талибан" выбрала лидера своего движения Хайбатуллу Ахундзаде главой нового правительства Афганистана. Под его руководством страной будет управлять президент или премьер-министр.

О завершении консультаций по формированию правительства в среду, 1 сентября, заявил представитель талибов Анамулла Самангани, передает Tolo News. Как сказал он, касательно присутствия Ахундзаде во власти "нет сомнений".

"Он будет руководителем правительства, и по этому поводу даже не должно быть вопросов", – отметил Самангани.

Официально о составе правительства талибы объявят позже. Представитель организации утверждает, что власти будут "образцом для народа".

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Предварительно, в стране также будет пост премьер-министра, однако это пока не подтверждено.

"Ахундзаде станет во главе правительства, но он не будет президентом. Он будет лидером Афганистана", – заявил политический аналитик Мохаммад Хасан Хакьяр.

Кроме того, "Талибан" уже назначил губернаторов, начальников полиции и начальников полиции провинций и округов.

Напомним, что лидер "Талибана" с 2016 года Ахундзаде некоторое время скрывался в соседнем Пакистане. Когда солдаты группировки захватили власть в Кабуле, он вернулся в страну.

Ахундзаде родился в Кандагаре, получил религиозное образование в Пакистане.

Некоторые источники утверждают, что среди самых талибов Ахундзаде считается жестким консерватором.

Лидер "Талибана"

Отметим: глава политического офиса движения "Талибан" в Катаре мулла Барадар присоединился к переговорному процессу относительно формирования нового правительства Афганистана. Ранее сообщалось, что именно Барадар якобы станет новым афганским лидером после передачи власти.

Как писал OBOZREVATEL, первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, выехавший за границу после наступления талибов, считает, что новый "марионеточный режим" обречен.

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