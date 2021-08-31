Экс-вице-президент Афганистана назвал талибов "марионетками" и объяснил, почему их режим обречен

Бывший первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента, считает, что "марионеточный режим" талибов обречен. По его мнению, с уходом войск США жизнь в стране не заканчивается.

Об этом он написал в своем Twitter. Салех заявил, что движение "Талибан" – непопулярная марионеточная сила, и их ненавидят, поэтому все жители Афганистана хотят убежать от них.

"Афганистан не упаковали и не увезли в сумке с последним солдатом США. Страна остается. Реки по-прежнему текут, а горы – величественны", – подчеркнул он.

При этом политик отметил, что Соединенные Штаты, позиционирующие себя в мире как "сверхдержава", на практике оказались "минидержавой".

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"Сверхдержава решила стать минидержавой, и это нормально", – съязвил Салех.

Как сообщал OBOZREVATEL, поздно вечером 30 августа войска США официально прекратили свое присутствие в Афганистане. Вывод американских войск завершился, когда последний самолет вылетел из аэропорта Кабула.

До 31 августа военные успели эвакуировать большинство своих граждан и тысячи афганцев, которые хотели бежать из страны. Из Кабула силами американцев было вывезено более 114 тысяч человек за последние две недели, из них около 5,5 тысяч – граждане США.