Лидер талибов взял участие в переговорах о новом афганском правительстве: появились подробности

Глава политического офиса движения "Талибан" в Катаре мулла Барадар присоединился к переговорному процессу относительно формирования нового правительства Афганистана. В него входят все исторические группы моджахедов, бывшие чиновники и члены политической элитой Исламской Республики.

Ранее сообщалось, что именно Барадар станет новым афганским лидером после передачи власти, но ныне подчеркивается – он будет вести переговорный процесс. Еще несколько дней назад тот, казалось, зашел в тупик, но теперь в нем произошел внезапный прогресс, пишет La Repubblica.

"У участников было ощущение, что талибы продолжают спорить с единственной целью представить внешнему миру образ примирения и что решение о воссоздании Эмирата уже принято. Однако по мере того как талибы начинают понимать сложности, связанные с управлением даже полусовременным афганским государством, они осознают, что не могут справиться с ситуацией в одиночку", – говорится в материале.

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Так, на недавней встрече с представителями банковской отрасли Афганистана талибам пришлось согласиться с тем, что повторное открытие банков приведет к потере сбережений, а это разрушит банковскую систему. С другой стороны они признали, что отказ от открытия финучреждений "душит экономику" страны. И без соглашения с американцами относительно средств Центрального банка, депонированных в США, "Талибан" не сможет выплачивать заработную плату и неизбежно рухнет или же вернется к очень примитивной стадии. Напомним: недавно в Кабуле сотни людей вышли на протест против закрытия Центрального и частных банков страны.

"Поднятие профессионального среднего класса замедляется только потому, что эвакуация через кабульский аэропорт больше не возможна. Как только возобновятся полеты за границу или путешествие по дорогам станет безопасным, поток обязательно возобновится", – говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что тем временем политический застой обостряет противоречия внутри исламистского движения. Мол, нетерпеливые и не очень уверенные в возможности получения представительства на высшем уровне государства, "талибы на востоке все больше нервничают". Некоторые уже "проголосовали" и перешли в Исламское государство.

Не исключено, что "Талибан", перед лицом растущих трудностей, вероятно, предложил новые уступки участникам переговоров. Источники, близкие к ним, считают, что договоренность очень близка. По их словам, речь идет о создании переходного правительства по образцу иранской модели.

"На вершине власти будет лидер талибов, в настоящее время Хайбатулла Ахунд, которому помогает высший совет, состоящий из 12 членов, представляющих талибов и не-талибов. Лидер "Талибана" будет занимать эту должность де-юре, хотя пока неясно, как члены совета будут избираться или заменяться при необходимости. Совет будет иметь право вето на работу", – предположили журналисты, ссылаясь на данные источников.

Как сообщал OBOZREVATEL, около пяти ракет было выпущено по аэропорту Кабула 30 августа. Некоторые из них перехватила система противоракетной обороны США. Источники предположили, что новые атаки могут быть связаны с попыткой ускорить вывод американских войск из Афганистана. Крайним сроком для этого определено 31 августа.