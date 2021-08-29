Лидер 'Талибана' прибыл в Афганистан: что о нем известно

В Афганистан прибыл лидер движения "Талибан" мулла Хайбатулла Ахундзаде, который некоторое время скрывался в соседнем Пакистане. Он проводит переговоры с другими лидерами относительно политической системы в стране.

Об этом пишет Ariana News. Отмечается, что последние четыре дня он находился на юге Кандагара.

"Источники сообщили, что лидер талибов проводит встречи с другими лидерами движения по ситуации в Афганистане и формированию будущей политической системы. Они с афганскими политиками пытаются сформировать систему, в которой представлены все этнические группы", – говорится в сообщении.

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Добавим, что Ахундзаде считается третьим лидером организации после основателей – муллы Умара и Ахтара Мансура. Последние умерли в 2013 и 2016 годах соответственно. В СМИ отмечают, что Мансур был убит ударом с американского беспилотника. Кроме того, есть информация, что Ахундзаде скрывался в Пакистане в годы присутствия сил США и их союзников в Афганистане.

Известно, что в 1980-х годах будущий лидер талибов вступил в ополчение, воевал с советскими войсками, но непосредственно в боях не участвовал. В Пакистане он вступил в религиозное заведение медресе. А уже в 1994 году присоединился к "Талибану", который сначала был движением радикально настроенных студентов религиозных школ.

Во времена первого правления талибов (1996-2001) Ахундзаде возглавлял один из шариатских судов. За какие именно решения он голосовал неизвестно, однако в те времена было запрещено телевидение, музыка, косметика, спорт и посещения школы девушками старше 10 лет. Есть информация, что среди самых талибов он считается жестким консерватором.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Террористы исламистского движения "Талибан" утром 15 августа без боя вошли в Кабул и заявили, что контролируют всю территорию Афганистана. Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, чтобы избежать кровопролития.