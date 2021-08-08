Талибы после ожесточенных боев захватили ключевой город на севере Афганистана – СМИ

Члены исламистского движения "Талибан" захватили город Кундуз в Афганистане. Населенный пункт перешел под их контроль в воскресенье, 8 августа, после продолжительных и ожесточенных боев с проправительственными войсками.

Кундуз является ключевой точкой на севере Афганистана. Террористы подняли свой флаг в центре города, боевики заняли все, кроме местного аэропорта, пишет BBC.

Захват Кундуза стал самым важным достижением для талибов в этом году, так как он открывает проход к северным территориям страны. Его стратегическое значение обусловлено наличием дорог, соединяющих город с другими крупными населенными пунктами, а также близостью к границе с Таджикистаном.

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Эту территорию используют для контрабанды наркотиков из Афганистана в Центральную Азию и Европу. Кроме того, Кундуз имеет и символическое значение: "Талибан" уже несколько раз захватывал город, но не мог долго удержать контроль над ним.

За последние несколько недель талибы взяли под контроль большие участки сельской местности и нацелены на большие города. Помимо Кундуза они захватили также Сари-Пуль, однако представители Афганистана заявляют, что армия по-прежнему там и бои продолжаются.

Противостояние обострилось после того, как США и другие страны спустя 20 лет начали выводить свои войска. Столкновения сейчас идут и на западе Афганистана, и в Кандагаре и Лашкар-Гахе на юге.

Напомним, 7 августа "Талибан" захватил вторую за два дня провинцию в Афганистане. Вместе с тем, армия Афганистана ликвидировала Абида Мавлави, так называемого теневого губернатора талибов.

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