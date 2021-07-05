20 лет войны позади: США выводят свои войска из Афганистана

Армия США постепенно покидает пределы Афганистана. Полный вывод состоится до 11 сентября 2021 года - 20-й годовщины атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке в 2001-м.

Численность своих войск в Афганистане США будет уменьшать шаг за шагом.Так, за последние четыре с половиной месяца военное присутствие сократилось с 13 тыс. до 8,6 тыс. человек.

Уже пустой стоит военно-воздушная база ''Баграм'' под Кабулом. Ранее там базировалась авиация и до 5 тыс. военных различных миссий.