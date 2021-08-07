Талибы захватили вторую столицу провинции в Афганистане за два дня, армия ликвидировала их "теневого губернатора"
Солдаты армии Афганистана провели операцию военно-воздушных сил, в результате которой был ликвидирован Абид Мавлави, так называемый теневой губернатор террористической организации "Талибан". Вместе с ним погибли еще 275 исламистов.
Об этом сообщили в штабе афганской армии в Twitter. Операция была проведена в ответ на убийство Давы Хана Менапала, высокопоставленного чиновника по связям с общественностью и СМИ в Кабуле.
В пятницу, 6 августа, талибы напали на Лашкаргах и Зарандж. Последний оказался целиком под управлением главарей экстремистов. Представитель Талибана заявил, что повстанцы "полностью освободили" провинцию и взяли под свой контроль дом губернатора, штаб-квартиру полиции и другие официальные здания.
Официальные власти города указали, что подобное подавление произошло в связи отсутствия подкрепления со стороны правительства. Правительство же заручилось поддержкой Запада, в частности США.
Позже движение "Талибан" заявило, что они взяли под контроль город Шеберган в северной афганской провинции Джаузджан, передает ВВС. Представитель министерства обороны Афганистана сообщил, что правительственные силы военно-воздушных сил все еще находятся в городе и "скоро уничтожат талибов".
Талибы также сообщили, что захватили тюрьму в Шебергане и освободили осужденных. В социальных сетях опубликовали видео, как сотни заключенных покидают учреждение.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент США Джо Байден дал распоряжение вывести войска из Афганистана до 31 августа 2021 года. Пентагон отчитался о завершении более 90% операции.
За последние четыре с половиной месяца военное присутствие США в Афганистане сократилось с 13 тыс. до 8,6 тыс. человек. Уже пустой стоит военно-воздушная база ''Баграм'' под Кабулом. Ранее там базировалась авиация и до 5 тыс. военных различных миссий.
11 июля исламисты заявили, что контролируют 85% территории Афганистана.