Талибы захватили вторую столицу провинции в Афганистане за два дня, армия ликвидировала их 'теневого губернатора'

Солдаты армии Афганистана провели операцию военно-воздушных сил, в результате которой был ликвидирован Абид Мавлави, так называемый теневой губернатор террористической организации "Талибан". Вместе с ним погибли еще 275 исламистов.

Об этом сообщили в штабе афганской армии в Twitter. Операция была проведена в ответ на убийство Давы Хана Менапала, высокопоставленного чиновника по связям с общественностью и СМИ в Кабуле.

В пятницу, 6 августа, талибы напали на Лашкаргах и Зарандж. Последний оказался целиком под управлением главарей экстремистов. Представитель Талибана заявил, что повстанцы "полностью освободили" провинцию и взяли под свой контроль дом губернатора, штаб-квартиру полиции и другие официальные здания.

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Официальные власти города указали, что подобное подавление произошло в связи отсутствия подкрепления со стороны правительства. Правительство же заручилось поддержкой Запада, в частности США.

Позже движение "Талибан" заявило, что они взяли под контроль город Шеберган в северной афганской провинции Джаузджан, передает ВВС. Представитель министерства обороны Афганистана сообщил, что правительственные силы военно-воздушных сил все еще находятся в городе и "скоро уничтожат талибов".

Талибы также сообщили, что захватили тюрьму в Шебергане и освободили осужденных. В социальных сетях опубликовали видео, как сотни заключенных покидают учреждение.

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