Талибы подошли к последней афганской провинции Панджшер: атака возможна в любой момент

Талибы взяли в осаду силы сопротивления в Панджшере – единственной провинции Афганистана, которая не попала под их контроль. Они перекрыли дороги, ведущие к региону, и отрезали провинцию от телекоммуникационных сетей.

Об этом сообщило издание Tolonews. Жители Панджшер говорят, что отсутствие телефонных и интернет-сетей вызывает серьезные проблемы. Они также жалуются, что талибы закрыли все маршруты, ведущие в долину Панджшер, и цены на продовольствие в провинции выросли.

Также талибы блокируют доступ к государственной системы подачи электроэнергии в Панджшере, хотя пока здесь хватает электричества, которое производится благодаря местным рекам.

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Такими действиями Талибан пытается отрезать провинцию от всех связей с внешним миром, чтобы усложнить гуманитарную ситуацию и взять территорию измором.

Сопротивление талибам в Панджшере возглавляет Ахмад Масуд. Пока обе стороны настаивали на решении проблемы путем диалога, и за последние две недели ни одна из сторон не напала на другую.

Однако до сих пор переговоры не принесли ощутимых результатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, талибы расстреляли известного афганского исполнителя народных песен Фавада Андараб. Отметим, что до этого "Талибан" ввел в стране запрет на музыку.

Напомним, что за две недели, когда "Талибан" захватил власть в Афганистане, в стране произошли два крупных теракта. Первый – серия взрывов в международном аэропорту в Кабул 26 августа.

Предварительно, в этот день погибли 200 человек и более 150 получили ранения. Среди жертв были в том числе и американские морские пехотинцы, женщины, дети. Ответственность на себя взяла и деловые, сообщив, что взрывы устроили террористы-смертники.

А 30 августа по аэропорту столицы было выпущено несколько реактивных ракет. "Исламское государство" также подтвердила свою ответственность.