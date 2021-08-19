Талибы официально объявили Афганистан исламским эмиратом

Радикальная исламистская группировка "Талибан" в четверг, 19 августа, объявила о смене названия захваченного Афганистана на "Исламский Эмират Афганистан". Его боевики уже использовали, когда в 1996 году взяли под контроль большую часть территории страны.

О новом названии государства сообщил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter. Это произошло в день 102-й годовщины независимости Афганистана.

Муджахид также опубликовал декларацию "Исламского Эмирата Афганистан". В ней сказано, что страна теперь "на пороге независимости от американской оккупации" и это "божественное благословение".

Боевики приписали себе победу сразу над тремя "крупнейшими империалистическими державами за три столетия": Британской империей, СССР и США.

Видео дня

"Сто два года назад моджахеды [борцы за свободу] Афганистана обрели независимость от британского колониального господства в результате восьмидесятилетнего сопротивления... Крах Британской империи от рук афганских моджахедов считался величайшим событием века", – сказано в декларации.

Советский Союз, как заявляется в документе, талибы "стерли с карты мира", а Штаты "с треском потерпели неудачу сопротивлению моджахедов и были вынуждены покинуть Афганистан".

Как указал Insider, "Исламский Эмират Афганистан" был объявлен талибами в 1996-м и существовал пять лет, пока в 2001 году исламистская группировка не была свергнута военными силами под руководством США.

За 5 лет правления талибов в "Исламском Эмирате Афганистан" установился репрессивный режим, печально известный в том числе жестоким обращением с женщинами.

Тогда лишь несколько государств признали власть "Талибана" в Афганистане. Среди них – Пакистан, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Туркменистан.

Добавим, этого же дня Муджахид заявил в соцсети Twitter, что "Талибан" хочет улучшения дипломатических и торговых отношений со всеми странами мира.

Ранее талибы объявили, что в Афганистане демократической системы организации власти больше не будет. Страной будет управлять руководящий совет группировки, а верховным лидером останется главарь боевиков Хайбатулла Ахундзаде.

О том, кто такие талибы на самом деле, их контактах с наркомафией и Россией, а также о целях "Талибана" – читайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL: