Байден заявил, что войска США покинут Афганистан позже при одном условии

Президент Джо Байден в среду, 18 августа, заявил, что войска США могут остаться в Афганистане после 31 августа. Это был крайний срок для эвакуации американцев.

По его словам, это будет возможно только при условии, если к этому времени из страны не успеют эвакуировать всех граждан США, передает Reuters. В Пентагоне отметили, что американские военные сейчас не могут связаться с людьми за пределами столицы – Кабула.

Байден сделал свое заявление журналистам после того, как многие американские законодатели требовали от него продлить крайний срок, который он установил для окончательного вывода армии из Афганистана.

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Он добавил, что "Талибан" на данный момент сотрудничает с США, помогая эвакуировать американцев из страны, но возникают "некоторые трудности".

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что у Пентагона в настоящее время нет возможности расширить операцию в Кабуле и выйти за его пределы. Кроме того, военные не могут доставлять американцев в аэропорт для эвакуации, поскольку заняты обеспечением его безопасности.

В эвакуации из Афганистана нуждаются около 10-15 тысяч граждан США. Еще от 50 до 65 тысяч афганцев также хотят уехать.

"Талибан" – это радикальное исламистское движение, зародившееся в Афганистане в 1994 году. Первыми талибами были беженцы, покинувшие страну из-за войны 1979-1989 годов и получившие образование в исламских семинариях. В 1996 году боевики "Талибана" захватили Кабул и провозгласили Исламский эмират Афганистан.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Афганистане, который перешел под управление радикальной исламистской группировки "Талибан", больше не будет демократической системы организации власти. Страной будет управлять руководящий совет талибов, а верховным лидером останется их главарь Хайбатулла Ахундзаде.