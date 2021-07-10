Талибан заявил, что контролирует уже 85% Афганистана. Карта

Талибан заявил, что его войска контролируют уже якобы 85% территории Афганистана. В частности, в их руки попали 250 районов из 398 в стране, из которых 170 за последние два месяца.

Как сообщает La Repubblica, тревожным является тот факт, что теперь террористическая группировка контролирует важные пункты пересечения границ, начиная с самого важного – с Ираном в Ислам-Кале и одного с Туркменистаном в Торгунди. Это произошло через несколько часов после того, как президент США Джо Байден выступил с речью о поддержке вывода американских войск из Афганистана. Власти страны обещает отвоевать этот пункт.

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Официальный спикер талибов Забихулла Муджахид подчеркнул, что два пограничных поста находятся под полным контролем. Агентство AFP показало актуальную карту захваченных талибами территорий в этой стране.

Отмечается, что в прошлом месяце талибы уже захватили Шир Хан Бандар, главный пункт пересечения границы между Афганистаном и Таджикистаном: по словам Марии Захаровой, официального представителя российской дипломатии, группировка "контролирует уже около двух трети границы с Таджикистаном".

Спикер группировки также заявил, что они обсуждают с правительством Афганистана прекращении огня. При этом Турция Реджепа Тайипа Эрдогана, которая как страна НАТО участвовала в операциях в Афганистане, стараясь не применять оружие, будет отвечать за обеспечение безопасности кабульского аэропорта своими вооруженными силами. Общая исламская вера гарантировала большую легитимность, даже если первые успехи Анкары, кажется, были восприняты талибами без особого энтузиазма, которые фактически отвергли идею мирной конференции в Стамбуле.

Напомним, ранее Таджикистан запросил помощи у государств-членов Организации договора о коллективной безопасности из-за активизации талибов на границе с Афганистаном. Отмечалось, что из-за наступления группировки около полутора тысяч афганских военных были вынуждены отступить и пересечь границу с Таджикистаном. Также среди афганцев были погибшие и раненые.

При этом 6 июля военные США свернули свою военную базу в Баграме и покинули территорию Афганистана. О своем решении они не сообщали командирам тамошних баз, поэтому их отсутствие заметили только спустя несколько часов. Уход войск США из афганской авиабазы произошел впервые за 20 лет.

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