Таджикистан попросил о помощи из-за активизации талибов на афганской границе

Таджикистан запросил помощи у государств-членов Организации договора о коллективной безопасности. Власти страны обеспокоены активизацией талибов на границе с Афганистаном.

Об этом говорится в обращении таджикской стороны к ОДКБ. Отмечается, что за последние две недели из-за наступления талибов около полутора тысяч афганских военных были вынуждены отступить и пересечь границу с Таджикистаном. Также среди афганцев есть погибшие и раненые.

"Учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным", – заявил представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов.

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил силовым структурам обеспечить безопасность на границе с Афганистаном. Министру обороны поручили мобилизовать 20 тысяч военных для отправки на границу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в случае нападения на Таджикистан из Афганистана, этот вопрос будет немедленно рассмотрят в ОДКБ.

"Мы с Таджикистаном союзники… И если будет нападение на Таджикистан, конечно, это будет немедленным предметом для рассмотрения в ОДКБ", – сообщил российский дипломат.

Лавров добавил, что представители секретариата ОДКБ посетили таджикско-афганскую границу, и ситуация рассматривалась на заседании постоянного совета.

"Где-то я читал или по телевизору слышал, будем ли мы вводить войска в Афганистан: я считаю, что ответ очевиден", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, военную базу "Баграм" в Афганистане покинули последние американские военные.