'Сведение политических счетов': президента Грузии вызвали на допрос по делу о фальсификации выборов, она не явилась

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена приходить в прокуратуру, куда ее вызвали для допроса относительно ее заявлений о фальсификации прошедших парламентских выборов. В то же время она посоветовала прокурорам "заниматься своим делом".

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Об этом президент Грузии сообщила во время брифинга, посвященного процессу выборов в стране. Глава государства также показала видео, на котором зафиксированы факты нарушений избирательного законодательства правящей партией "Грузинская мечта".

"Я советую прокуратуре наконец начать работу и заниматься своим делом, избегая политического сведения счетов с президентом. В этот момент наши партнеры тоже на это смотрят - сможет ли прокуратура быть независимой и беспристрастной. Так что пусть прокуратура начнет свою работу, а президент займется своей. Как президент, я продолжу свою работу и не собираюсь отчитываться перед прокуратурой", – заявила Саломе Зурабишвили.

Отдельно президент Грузии добавила, что вызов в прокуратуру "странным образом совпал с указаниями Медведева", очевидно, имея в виду бывшего президента, заместителя главы совбеза России Дмитрия Медведева. Тот написал в сети, что Саломе Зурабишвили "необходимо отстранить от должности и арестовать".

"Я обращаюсь в прокуратуру: вы подотчетны народу. Общественность требует от вас немедленного расследования, а не моих доказательств. Также никто не ожидает, что прокуратура в этой ситуации начнет очевидные политические процессы против президента", – добавила Саломе Зурабишвили.

Как сообщал OBOZ.UA, Зурабишвили отказалась признать результаты парламентских выборов, заявив, что в стране состоялась "российская спецоперация". Центризбирком в свою очередь заявил, что президент Грузии и представители оппозиции "нападают на ЦИК с безосновательными обвинениями", и обратился в прокуратуру.

В прокуратуре заявили, что расследуют как факты "возможного фальсификации парламентских выборов", так и обращение Центризбиркома.

После того, как в Грузии состоялось голосование на парламентских выборах, ЦИК страны объявил победителями пророссийскую партию "Грузинская мечта" с результатом 54,08% голосов, хотя данные экзит-пола свидетельствовали о значительном преимуществе оппозиции.

Международные наблюдатели заявили, что выборы состоялись со значительными нарушениями, речь идет о давлении на граждан, запугивании, дискредитации наблюдателей и ряде других нарушений, в том числе случаях насилия в отношении оппозиции.

Европейский Союз призвал ЦИК Грузии провести быстрое, прозрачное и независимое расследование по поводу сообщений о нарушениях на выборах в парламент страны и устранить эти нарушения. В ЕС назвали этот шаг необходимым для возобновления доверия к избирательному процессу.

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