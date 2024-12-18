Россия готовится к выводу своих солдат из Сирии, несмотря на некоторые договоренности: в ISW объяснили, в чем причина

Недавно в информационном пространстве появились сообщения о том, что новые власти после свержения режима диктатора Башара Асада могут позволить России остаться на базах в Сирии. Однако, похоже, россияне в надежности подобных договоренностей, если они были достигнуты, не уверены.

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На российских базах в сирийских Хмеймиме и Тартусе продолжаются активные приготовления россиян к выводу своих войск. Об этом рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что ряд источников, связанных с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", предоставили западным СМИ противоречивую информацию о будущем российских баз в Сирии. Это, считают в ISW, свидетельствует, что в переходном сирийского правительства есть разные точки зрения на то, стоит ли разрешить российским войскам остаться в стране.

Так, The Economist со ссылкой на источник сообщал, что Россия и "Хайят Тахрир аш-Шам" "сейчас начали переговоры" и что пришедшая к власти сирийская группировка "вероятно позволит России сохранить некоторые или все свои базы".

А вот источники британского информационного издания Al Araby al Jadeed, принадлежащего Катару (они представлены как "близкие к управлению военными операциями в Сирии"), утверждают, что России новые сирийские власти дали месяц на вывод всех своих войск из страны.

"Различные сообщения, связанные с ХТШ, свидетельствуют о том, что сама ХТШ еще не приняла решения о российском базировании, организация, вероятно, сталкивается со значительным международным давлением по полному выводу российского присутствия из Сирии", – отметили в ISW.

Позицию Запада по отношению к российским войскам в Сирии, в частности, сформулировала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она 16 декабря заявила, что Евросоюз поднимет вопрос о возможности закрытия всех российских баз в Сирии в разговоре "с новым руководством страны".

Между тем, Россия на происходящее реагирует общими заявлениями. Так, министерство иностранных дел России 16 декабря отметило, что Россия "внимательно следит" за развитием событий в Сирии и что Москва видит путь к "устойчивой нормализации ситуации в Сирии... через начало инклюзивного внутрисирийского диалога".

На фоне противоречивых заявлений Россия продолжает готовиться если не к полному выводу своих войск из Сирии, то, по крайней мере, к значительному сокращению своего военного присутствия в этой стране.

Одно из известных сирийских изданий 17 декабря сообщило, что россияне эвакуировали свои позиции на авиабазе Хмеймим в Латакии, продолжается также подготовка крупного российского военного конвоя для выхода российских сил через порт Тартус.

Эти сообщения подтверждаются спутниковыми снимками Maxar за 15-17 декабря. Они зафиксировали российский транспортный самолет Ил-76 и десятки военных транспортных средств на взлетном поле авиабазы Хмеймим и десятки российских военных машин, собранных в порту Тартус.

"Россия, вероятно, примет эту предыдущую позицию и выведет некоторые активы, если ХТШ решит отказать России в дальнейшем военном присутствии в Сирии, но остается непонятным, что ХТШ собирается делать", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее в ISW рассказали, что ликвидация генерала Кириллова в Москве вызвала бурную реакцию в России.

Официальные лица выдают уничтожение военного преступника, который отдавал приказы на применение химического оружия в Украине и распространял ложь об "американских биолабораториях" за "неспровоцированный акт террора".

Пропагандисты же требуют, чтобы Москва начала убивать украинских военнокомандующих и политических деятелей в "ответе" на ликвидации военных преступников в РФ.