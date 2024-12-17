Закрытие российских баз может стать одним из условий поддержки Европой новой власти Сирии – МИД Нидерландов

Некоторые европейские страны хотят организовать сделку, чтобы войска России вышли из Сирии, а нынешние власти Дамаска получили снятие некоторых ограничений. Также ведутся дебаты о долгосрочной помощи стране.

Видео дня

Переговоры продолжаются, и совместное окончательное решение еще не принято. Об этом Bloomberg заявили источники, имена которых агентство не раскрыло.

В то же время министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп ранее отметил: пока что "слишком рано" отменять санкции Европейского Союза против "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) – группировки, которая чуть больше недели назад свергла режим диктатора Башара Асада.

"Мы действительно хотели бы обусловить это инклюзивным политическим переходом... Я думаю, также важно рассмотреть условия относительно российских военных баз в Сирии. Мы хотим, чтобы русские ушли", – сказал Велдкамп в Брюсселе перед встречей глав МИД в 16 декабря.

ХТШ является бывшим филиалом "Аль-Каиды" и признана террористической организацией в США и ЕС. Лидер группировки Ахмед аль-Шараа пытается с момента прихода к власти создать себе "более умеренный образ". Представители ХТШ также обращались к немусульманским общинам по всей Сирии, чтобы заверить их в соблюдении их прав и свобод.

По данным СМИ, между Москвой и "Хайят Тахрир аш-Шам" ведутся переговоры о сохранении военного присутствия РФ. В понедельник пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков сообщил журналистам, что судьба баз на территории Сирия еще не решена, переговоры продолжаются.

Администрация уходящего президента США Джо Байдена предупредила ХТШ, что она может столкнуться с международной изоляцией, если не будет придерживаться принципов, изложенных Западом. Госсекретарь Энтони Блинкен также подтвердил: Вашингтон провел прямые переговоры с представителями группировки.

Как писал OBOZ.UA:

– Несмотря на падение режима Башара Асада, Россия пока что не покидает две свои основные базы в Сирии. Речь идет про морской порт в Тартусе и авиабазу Хмеймим.

– В ГУР МО Украины недавно сообщили, что российские войска в отдаленных районах Сирии продолжают ждать вывода. А на базах агрессора в Тартусе и Хмеймиме, а также на кораблях РФ в регионе начались проблемы с продовольствием и питьевой водой.

– Диктатор Башар Асад в понедельник, 16 декабря, находясь в Москве, сделал первое официальное публичное заявление после бегства в Россию. Он утверждает, что во время наступления оппозиции "ни разу не рассматривал вариант сложения полномочий или побега", но его армия отступила, поэтому российская сторона помогла ему эвакуироваться с Хмеймима 8 декабря.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!