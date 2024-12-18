Российские военные эвакуируются из Сирии на грузовике, украденном в Украине. Видео

Российские наемники, которые базировались в Сирии, для эвакуации после падения режима Башара Асада использовали грузовик с надписью "Продукти" – на украинском языке. Вероятно, это транспортное средство было украдено на временно оккупированных территориях Украины.

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Видео с такой машиной поделилась в X (Twitter) пользовательница с ником Pepel Klaasa. По ее словам, захватчики угнали грузовик во время отступления из Херсона в 2022 году.

Неизвестно, для чего российские мародеры переправили свой "трофей" в Сирию.

"Мілітарний" напомнил, что оккупационные войска, находясь в украинских городах и селах, угнали значительное количество гражданского автотранспорта. Враг использовал его для военных целей, в частности для перевозки личного состава и эвакуации.

Транспорт отбирали и у крупных компаний, на балансе которых были грузовики и другие авто.

По информации издания "МОСТ", мародерство россиян в Херсонской области дошло до того, что они забирали даже такие старые советские машины, как ЗАЗ и "Москвич".

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным Института изучения войны, на российских базах в Хмеймиме и Тартусе в Сирии продолжаются активные приготовления россиян к выводу своих войск.

– Некоторые европейские страны хотят организовать договор, чтобы войска России вышли из Сирии, а нынешние власти Дамаска получили снятие некоторых ограничений. Также ведутся дебаты о долгосрочной помощи стране.

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