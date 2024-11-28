Страна под давлением дезинформации: Надь рассказал, как словаки относятся к украинцам

Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь считает, что в последние годы отношение граждан Словакии к Украине значительно изменилось, и это связано с влиянием дезинформации, в частности, из-за пропаганды России. После прихода к власти Роберта Фицо, эта проблема, по его мнению, стала еще более острой.

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Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA. Как отметил Надь, с начала войны России против Украины, Словакия испытала значительное влияние российской пропаганды, что привело к изменению настроений среди населения.

"Нужно понимать, что с начала войны страна находится под давлением очень большой дезинформации, которая влияет на общество в Словакии. После прихода к власти Фицо эта ситуация стала просто ужасающей", – сказал он.

По его словам, на сегодняшний день около 50% словаков поддерживают Украину, 30% выступают против этой поддержки, а 20% не имеют четкой позиции или не понимают, что происходит.

"Мы верим, что когда будем у власти, то присоединим эти 20% к тем 50%, кто поддерживает Украину. У нас будут возможности блокировать российскую пропаганду и противостоять ее нарративам. К сожалению, сегодня как раз правительство и власть Словакии поддерживают и помогают продвижению нарративов РФ в информационном поле", – пояснил Надь.

Стоит отметить, что Словакия переживает политический кризис под руководством премьер-министра Роберта Фицо, рискующего потерять свою власть из-за нестабильности в парламенте и социального давления. Бывший министр обороны Ярослав Надь объяснил, почему правительство Фицо находится в кризисе, а также поделилось своими прогнозами по поводу предстоящих выборов, согласно которым оппозиция имеет шанс победить.

Напомним, в начале ноября этого года активизировался раскол в партийной коалиции парламента Словакии, который может привести к внеочередным выборам страны. Учитывая постепенное снижение популярности политики действующего правительства, это может угрожать пророссийскому руководителю Словакии, премьер-министру Роберту Фицо, потере должности, и как следствие – изменениям во внешней политике официальной Братиславы. Детальнее об этом – читайте в материале OBOZ.UA.

Накануне стало известно, что Роберт Фицо в 2025 году отправится в Москву, чтобы вместе с кремлевским диктатором Владимиром Путиным отпраздновать 9 мая. Политик заявил, что "с удовольствием" принял приглашение т.н. президента России.

Как сообщал OBOZ.UA, Роберт Фицо также призвал Европу не поддерживать Украину в войне против России. Он не исключил скорое завершение войны и напомнил, что его партия Smer – SD против присоединения Киева к НАТО, якобы это спровоцирует третью мировую.

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