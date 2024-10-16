Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не исключил скорое завершение войны России против Украины. Он напомнил, что его партия Smer – SD против присоединения Киева к НАТО, потому что это якобы спровоцирует третью мировую.

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Скандальный политик прокомментировал ситуацию в Украине на заседании комитета Национального совета Словакии по европейским делам в среду, 16 октября, перед отъездом на заседание Евросовета. Фицо отметил, что ждет План победы Украины, который в Брюсселе презентует президент Владимир Зеленский, передает издание Teraz.

"Вероятность завершения войны в Украине в короткие сроки очень высока. Я ожидаю, что завтра [17 октября] можно будет на что-то намекнуть, потому что внезапно снова появилась тема приглашения Украины в НАТО", – заявил словацкий премьер. По его словам, приглашение в Альянс не будет "бесплатным".

Фицо утверждает, что желает Украине справедливого мира и поддерживает ее территориальную целостность. Однако политик сомневается, что это возможно в нынешней ситуации. Мол, можно "забыть о том, что россияне покинут" оккупированный Крым и другие территории, такие как Донецк или Луганск.

Премьер-министр сказал, что он поддержит любой мирный план, который решит "украинский конфликт".

При этом он напомнил, что всегда старался иметь сбалансированные отношения с Российской Федерацией.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно Роберт Фицо заявил, что война в Украине желательна для Запада, который "поддерживает убийство славян". Он призвал "не страдать русофобией" и сообщил, что был бы не против посетить Москву.

– Также Фицо признал, что Словакия по окончании войны в Украине попытается восстановить "нормальные отношения" с РФ. Но одновременно его правительство хочет поддерживать дружеские связи с Киевом.

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