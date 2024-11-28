'Фицо в большом кризисе': экс-министр обороны Словакии объяснил, готова ли оппозиция победить пророссийского премьера

Словакия переживает политический кризис под руководством премьер-министра Роберта Фицо, рискующего потерять свою власть из-за нестабильности в парламенте и социального давления. Бывший министр обороны Ярослав Надь объяснил, почему правительство Фицо находится в кризисе, а также поделилось своими прогнозами по поводу предстоящих выборов, согласно которым оппозиция имеет шанс победить.

Видео дня

Об этом он сказал в интервью OBOZ.UA. Ярослав Надь отметил, что коалиция Роберта Фицо в парламенте очень неустойчива, с преимуществом лишь в один голос, что ставит под вопрос долгосрочную стабильность правительства. Это создает ситуацию, в которой премьер понимает, что его правительство может скоро упасть.

"Правительство Фицо сейчас находится в очень большом кризисе. Его коалиция в парламенте достаточно неустойчива, ведь большинство имеет преимущество только у одного человека. Даже он начинает понимать, что его власть скоро упадет. И потому Фицо начал фактически готовиться к внеочередным выборам", – сказал он.

Надь считает, что в случае проведения выборов по законным условиям и без фальсификаций Фицо не сможет оставить за собой должность. По его словам, большинство людей в Словакии не согласны с его политикой, что создает внутреннее напряжение в стране.

"Если эти выборы пройдут в рамках закона и без фальсификаций, то Фицо уже не выиграет. Поэтому и парламент, и правительство будут новыми и будут снова поддерживать Украину в ее борьбе. Фицо все это прекрасно понимает, поэтому очень давит на оппозицию, правосудие, полицию в стране, чтобы они делали вещи, которые ему необходимы. Это создает большое напряжение внутри страны, ведь люди все видят и понимают и главное не согласны с такими действиями. Имеющееся и определенное давление со стороны Европейского Союза", – пояснил он.

Несмотря на идеологические разногласия между разными партиями в оппозиции, Ярослав Надь отметил их единство в борьбе против правительства Фицо.

"У оппозиции у нас много разных партий: левые, правые, либералы, но все очень сосредоточены и консолидированы именно против Фицо. Возглавляемая мною демократическая партия сегодня имеет необходимые 5%, чтобы попасть в парламент. Считаю, что мы сможем организовать объединенную коалицию против Фицо", – резюмировал он.

Напомним, в начале ноября этого года активизировался раскол в партийной коалиции парламента Словакии, который может привести к внеочередным выборам страны. Учитывая постепенное снижение популярности политики действующего правительства, это может угрожать пророссийскому руководителю Словакии, премьер-министру Роберту Фицо, потере должности, и как следствие – изменениям во внешней политике официальной Братиславы. Детальнее об этом - читайте в материале OBOZ.UA.

Накануне стало известно, что Роберт Фицо в 2025 году отправится в Москву, чтобы вместе с кремлевским диктатором Владимиром Путиным отпраздновать 9 мая. Политик заявил, что "с удовольствием" принял приглашение т.н. президента России.

Как сообщал OBOZ.UA, Роберт Фицо также призвал Европу не поддерживать Украину в войне против России. Он не исключил скорое завершение войны и напомнил, что его партия Smer – SD против присоединения Киева к НАТО, якобы это спровоцирует третью мировую.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!