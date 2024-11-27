Фицо похвастался, что поедет к Путину на парад, праздновать 'победу над фашизмом'

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в 2025 году поедет в Москву, чтобы вместе с кремлевским диктатором Владимиром Путиным отпраздновать 9 мая. Политик заявил, что "с удовольствием" принял приглашение т.н. президента России.

Видео дня

Фицо, как отметило издание Aktuality, может стать первым представителем Словакии, который поедет в РФ с официальным визитом после полномасштабного вторжения россиян в Украину. Запланированной поездкой на территорию страны-агрессора Фицо похвастался в Facebook.

Он отметил роль СССР "в разгроме фашизма и победе в жестокой мировой войне". Граждане Словакии, по словам политика, "с уважением вспоминают все юбилеи и события, связанные с освобождением нашей территории Красной Армией в 1944-1945 годах".

Также его правительство поддерживает "наследие борьбы с фашизмом, историческую правду о Второй мировой и роли, которую сыграла Красная Армия".

"В 2025 году правительство Словакии возьмет на себя опеку над организацией нескольких мероприятий, кульминацией которых станут майские празднования победы над фашизмом. В духе вышеизложенного естественно, что я как премьер-министр Словацкой Республики чрезвычайно заинтересован в участии в официальных торжествах... Поэтому я с удовольствием принял официальное приглашение "президента" Российской Федерации Путина принять участие в этих важных торжествах, что я и сделаю", – написал Фицо.

Напомним, ранее Фицо заявил, что посетить Москву 9 мая 2025 года – это его "личная обязанность".

Как сообщал OBOZ.UA, Роберт Фицо также призвал Европу не поддерживать Украину в войне против России. Он не исключил скорое завершение войны и напомнил, что его партия Smer – SD против присоединения Киева к НАТО, потому что это якобы спровоцирует третью мировую.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!