В начале ноября этого года активизировался раскол в партийной коалиции парламента Словакии, который может привести к внеочередным выборам в стране. Учитывая постепенное снижение популярности политики действующего правительства, это может угрожать пророссийскому главе Словакии, премьер-министру Роберту Фицо, потерей должности и, как следствие, изменениями во внешней политике официальной Братиславы.

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Раскол во властной коалиции Словакии усиливается

Стоит отметить, что проблемы во властной коалиции, состоящей из трех политических партий – Smer (партия действующего главы правительства Роберта Фицо), Hlas (партия действующего президента Словакии Петера Пеллегрини) и SNS (заместителя спикера словацкого парламента Андрея Данко), – начались еще в сентябре 2024 года.

После выборов должность спикера Национального совета Словакии освободилась, и на вакантное место до сих пор претендуют партии Пеллегрини и Данко, но коалиция не может согласовать кандидатуру.

Следующим фактором, углубляющим раскол коалиции, стал выход из партии SNS трех депутатов, возглавляемых Рудольфом Гуляком. С учетом потери трех депутатов и одного, неспособного исполнять обязанности по состоянию здоровья, у коалиции сейчас 75 голосов вместо 76 необходимых по словацкому законодательству.

Пока словацкая пресса указывает на очень низкие шансы Роберта Фицо в случае потенциальных перевыборов – его партия может получить 13-15% голосов избирателей, а сам премьер проигрывает 7% своему оппоненту Михалу Шимечке из проевропейской партии "Прогрессивная Словакия".

Также опросы свидетельствуют о стабильно высокой популярности действующего президента Словакии Петера Пеллегрини, который может покинуть коалицию для попытки занять пост главы правительства в случае проведения досрочных выборов. Здесь следует напомнить, что Словакия является парламентской республикой, где президент имеет ограниченные функции, а исполнительная власть принадлежит правительству, формируемому коалицией политических партий в парламенте.

Правительство Фицо теряет поддержку электората

Кроме того, 11 ноября к проевропейской партии "Прогрессивная Словакия" официально присоединился участник президентских выборов Иван Корчок, бывший глава МИД Словакии в 2020-2022 годах. Именно он вышел во второй тур, где уступил с результатом 47,5% действующему президенту Словакии Петеру Пеллегрини. По данным социологии, "Прогрессивная Словакия" опережает партию Smer, а сам Иван Корчок заявил о желании создать альтернативу Роберту Фицо на предстоящих парламентских выборах.

Стоит отметить, что Иван Корчок считается относительно проукраинским и весьма прозападным политиком, что и является одной из многих причин находиться в оппозиции к пророссийскому Роберту Фицо.

Следовательно, именно демарш депутатской группы Рудольфа Гуляка, о котором говорилось выше, способен спровоцировать развал коалиции в ближайшие месяцы. Именно эта группа требует от Фицо забрать один министерский портфель у партии SNS Андрея Данко и передать им, что, в свою очередь, может спровоцировать выход из коалиции партии SNS. При этом группа Гуляка может блокировать работу коалиции в парламенте, поэтому игнорировать их требования весьма опасно, что создает для коалиции и правительства Фицо весьма сложную политическую дилемму.

Фицо активизирует связи с Россией в попытках сохранить коалицию

Именно поэтому в последнее время Роберт Фицо активизировал как собственные, так и партийные связи с Россией, пытаясь таким образом получить от Кремля рычаги влияния на своих партнеров по коалиции, которые могут выйти из-под контроля, причем это больше касается партии SNS Андрея Данко.

Другой важной причиной резкого сближения с Москвой является упоминавшаяся выше потеря популярности партии Роберта Фицо. Именно поэтому действующий премьер пытается укрепить свой антиевропейский имидж в глазах избирателей, с которым он побеждал на выборах. Кроме того, речь может идти о преференциях в поставках российских энергоносителей и ценах на них, что должно помочь Фицо стабилизировать проблемы в экономике и получить утраченное доверие своего электората.

Таким образом, в случае успешного разрешения существующего политического кризиса коалиция Роберта Фицо может более или менее спокойно дотянуть до другой кризисной точки, прогнозируемой в ноябре 2025 года. Именно тогда на эту дату у словацкого правительства истекает срок два года на освобождение от долговых санкций Словацкой Республики по внешнему долгу.

Иными словами, из-за высокого государственного долга страны для принятия годового бюджета правительство будет вынуждено выносить в парламенте "голосование доверия к премьеру". Именно этот момент может оказаться решающим, ведь правительство Фицо может отправиться в отставку, а партии коалиции будут иметь низкие шансы на победу в выборах.

Следовательно, для Украины в ее нынешнем сверхсложном международном положении любые события, которые могут отстранить от власти пророссийское правительство Словакии, следует воспринимать положительно и вернуть внешнеполитическое и военное сотрудничество с официальной Братиславой в конструктивное русло.