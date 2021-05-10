Стало известно, когда трубопровод Colonial Pipeline заработает после кибератаки в США

Трубопровод Colonial Pipeline, который обеспечивает поставки топлива на побережье Мексиканского залива, возобновит работу до конца недели. Ранее оператор пострадал от кибератаки.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на заявление компании, сейчас поэтапно реализуется план восстановления.

Помощница президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер уточнила, что к хакерской атаке причастна группа DarkSide, однако она не представляет интересы какого-либо государства.

По ее словам, ситуация находится на контроле у разведки.

"Мы считаем, что это преступные элементы, но наше разведывательное сообщество, разумеется, изучает это", – сказала Нюбергер.

В то же время хакеры уточнили, что их цель – получить деньги, а не посеять хаос, пишет Reuters.

Как сообщал OBOZREVATEL, кибератака на Colonial Pipeline была совершена 7 мая. Из-за этого в 18 штатах объявили чрезвычайное положение.

Взлом был совершен группой из РФ DarkSide. Хакеры похитили 100 гигабайт данных и попросили за них выкуп.