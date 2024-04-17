'США стоит поддержать Израиль': экс-советник Трампа обвинил администрацию Байдена в отсутствии стратегического мышления

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Израиль после атаки Ирана должен уничтожить ядерную программу Тегерана. По мнению Болтона, Соединенные Штаты должны поддержать Израиль в этом.

Такое мнение американский политик высказал в интервью изданию "Настоящее время". В частности, он подверг критике нынешнее руководство США за нерешительность в вопросе конфликта Ирана и Израиля.

"Если бы по Соединенным Штатам запустили более 320 баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников, мы бы нанесли ответный удар. По меньшей мере мы бы уничтожили базы и объекты, с которых были совершены атаки. Мы бы уничтожили системы ПВО по всей стране, вовлеченной в конфликт, чтобы обеспечить проход наших ракет и самолетов. И я думаю, что мы сделали бы еще больше, особенно в случае с Израилем", – сказал Болтон.

Он предостерег, что в следующий раз баллистические ракеты из Ирана могут нести ядерные боеголовки.

"Израиль – очень маленькая страна. Полдюжины ядерных боеголовок – и Израиля уже не будет. Поэтому я думаю, что Израиль имеет право, и в его долгосрочных интересах, и, откровенно говоря, в долгосрочных интересах всего мира, рассмотреть вопрос о ликвидации ядерной программы Ирана. Лучше сделать это сейчас, до того как это оружие использовали. Они угрожают своим соседям", – сказал Джон Болтон.

Политик также напомнил, что Израиль в Иране называют "маленьким сатаной", а США – "большим сатаной", в чем Болтон усматривает "прямую связь".

"Честно говоря, если бы Израиль решил сделать своей целью иранскую ядерную программу, Соединенным Штатам следует его поддержать", – считает он.

В то же время Болтон назвал маловероятным, что удары по ядерным объектам Ирана могут привести к Третьей мировой.

"Я думаю, что большая война, об опасности начала которой Байден и другие говорят в своих выступлениях, началась 7 октября 2023 года. Администрация Белого дома отказывается смотреть на регион стратегически. Противостояние Израиля и ХАМАС в Газе и попытки хуситов нарушить международное судоходство в Суэц и Красном море – это не отдельные эпизоды. Все эти террористические группы обучены и профинансированы Ираном.

Он добавил, что сейчас вопрос в том, сможет ли Иран и дальше держать Израиль в заложниках, угрожая ракетными атаками, "или Израиль что-нибудь решит с этим сделать".

"Я не сомневаюсь, что израильтяне сейчас находятся под невероятным давлением. Но я твердо уверен, что если бы США испытали такую атаку, то не было бы никаких сомнений в том, как бы мы ответили. Так почему мы отказываем Израилю в праве отреагировать так, как мы отреагировали бы сами?" – сказал Болтон.