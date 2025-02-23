США снова пригрозили уничтожить ХАМАС, если террористы не освободят всех заложников

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио пригрозил террористической группировке ХАМАС полным уничтожением, если она не освободит всех заложников, остающихся в плену в секторе Газа. Чиновник администрации президента США Дональда Трампа требует немедленного освобождения заложников.

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Угрозу Марко Рубио совершил в соцсети X. Он уточнил, что в настоящее время в заложниках остается 60 человек.

"Обращение ХАМАСа с заложниками, включая жестокое убийство семьи Бибас, еще больше иллюстрирует их жестокость. Это еще одна причина, почему мы говорим, что эти террористы должны немедленно освободить всех заложников или будут уничтожены", – заявил он.

Указанная семья – мама и двое ее младенцев – были жестоко убиты боевиками ХАМАС в секторе Газа. Напомним, что террористы по требованию Израиля вернули тела убитых. Однако на родине опознали только тела Ариэля и Кфира, двух сыновей заложницы Шири Бибас. Третье тело оказалось неизвестным и не принадлежит матери.

Сыновья и мама, 32-летняя жительница кибуца Нир-Оз были жестоко убиты террористами еще в ноябре 2023 года, во время содержания в плену.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 февраля террористы ХАМАС освободили еще шесть израильских заложников. Правда, Марко Рубио приписал эту заслугу своему лидеру Дональду Трампу.

"ХАМАС освободил еще шесть заложников в Газе. Благодаря усилиям американского президента уже более 30 заложников были освобождены в ходе первого этапа прекращения огня. Осталось почти вдвое больше. Всех нужно освободить прямо сейчас", – требует Рубио.

Это не первая ультимативная угроза Соединенных Штатов, содержащая требование "освобождения сейчас". Еще в начале января Трамп требовал от террористов освободить всех заложников-израильтян, причем сделать это требовалось до 20 января, то есть до его инаугурации на посту президента.

В противном случае он обещал, что "на Ближнем Востоке начнется настоящий ад".

Возможно, последние планы Трампа по депортации палестинцев из Газы в другие страны и являются воплощением обещанного "ада".

Так или иначе, но согласно предварительным заявлениям ХАМАС, освобожденные вчера шесть заложников являются последними живыми из тех, кого планировалось освободить в рамках первого этапа.

Напомним, что в плену ХАМАС уже погиб самый старый заложник – 86-летний Шломо Мансур из кибуца Кисуфим. В детстве он пережил одно из событий Холокоста в мусульманском мире – Фархуд, а умер от рук террористов, у которых по состоянию на сегодняшний день все еще находилось его тело.

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