На Ближнем Востоке 'начнется ад': Трамп поставил ультиматум террористам ХАМАСа

Ели ХАМАС не освободит удерживаемых в секторе Газа заложников-израильтян до 20 января, то "на Ближнем Востоке начнется настоящий ад". Об этом заявил избранный глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, имея ввиду дату своего официального вступления в должность.

Видео дня

Соответствующее предупреждение террористам республиканец озвучил 7 января на пресс-конференции в резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Об этом сообщило CNN.

"Это не будет хорошо для ХАМАС и, честно говоря, не будет хорошо для кого-либо. Разразится настоящий ад. Мне больше не нужно ничего говорить, но это то, что есть", – сказал политик.

Он добавил, что масштабного нападения членов террористической группировки на Израиль 7 октября 2023 года не должно было произойти.

Стив Уиткофф, которого Трамп назначит спецпосланником на Ближнем Востоке, сказал о "большом прогрессе" переговоров касательно обмена заложниками и заключенными.

Также он заявил, что "очень надеется, что к инаугурации мы сможем объявить о чем-то хорошем от имени президента". Что именно имелось ввиду, Уиткофф не уточнил.

Известно, что политик вернется в Доху, столицу Катара, где 8 января пройдет новый раунд переговоров.

"Именно президент, его репутация и то, что он сказал, являются движущей силой этих переговоров, и поэтому я надеюсь, что все получится и мы спасем несколько жизней", – заверил будущий американский чиновник.

Как писал OBOZ.UA, недавно Госдепартамент США сообщил Конгрессу о планируемой действующим президентом Джо Байденом продаже партии оружия Израилю на 8 млрд долларов. Теперь решение должно быть одобрено в соответствующих комитетах Палаты представителей и Сената.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!