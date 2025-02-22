ХАМАС освободил еще шесть израильских заложников: двое из них находились в плену почти 10 лет

В субботу, 22 февраля, террористы группировки ХАМАС в два этапа освободили еще шесть израильских заложников. Первые пять заложников были освобождены еще утром, и только во второй половине суток был освобожден шестой.

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Об этом заявила Армия обороны Израиля. Согласно последним сообщениям ЦАХАЛ, сейчас последнего освобожденного израильские военные и представители Красного Креста транспортируют в больницу в Израиле, где он "пройдет первичное медицинское обследование и воссоединится со своей семьей".

Таким образом, сегодня были освобождены 39-летний Авера Менгисту, находившийся в плену с 2014 года, 40-летний Таль Шохам, 27-летний Элия Коэн, 22-летний Омер Шем Това и 23-летний Омер Венкерт. Последним был отпущен 36-летний Хишам ас-Саид, палестинский бедуин с израильским гражданством.

Встреча Омера Шема Товы в больнице:

После первичного обследования и первой встречи с родными, освобожлденных перевезут самолетом в больницы "Сураски" и "Рабин" в центральной части Израиля.

Встреча Элия Коэна:

Теперь в ответ Израиль должен освободить 600 палестинских заключенных, среди которых 110 осуждены на пожизненное заключение.

Встреча Омера Венкерта:

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху уже поздравил освобождение указанных заложников, называя это "моментом радости и облегчения" как для их семей, так и для Израиля в целом.

Отдельно премьер заявил, что возвращение тела Шири Бибас - напомним, что вместо него террористы вернули тело неизвестной женщины - "однозначное требование" страны. Он также отметил, что убийства трех членов семьи Бибас, в том числе младенцев, Израиль "никогда не забудет и не простит".

Согласно предварительным заявлениям ХАМАС, отпущенные сегодня шестеро являются последними живыми из тех, кого планировалось освободить в рамках первого этапа обмена.

Ас-Сайед и Менгисту находились в плену террористов с 2014 – то есть практически десять лет. Причем последнего его семья называет душевнобольным. Остальные были похищены в октябре 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в плену террористической группировки ХАМАС погиб самый старый заложник – 86-летний Шломо Мансур из кибуца Кисуфим. В детстве он пережил одно из событий Холокоста в мусульманском мире – Фархуд, а умер от рук террористов, у которых по состоянию на сегодняшний день все еще находилось его тело.

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