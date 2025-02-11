В плену ХАМАС умер самый пожилой заложник, переживший Холокост. Фото

В плену террористической группировки ХАМАС погиб самый пожилой заложник – 86-летний Шломо Мансур из кибуца Кисуфим. В детстве он пережил одно из событий Холокоста в мусульманском мире – Фархуд, а умер от рук террористов, у которых все еще находится его тело.

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У погибшего остались жена, пятеро детей и 12 внуков, пятеро братьев и сестер. Об этом известили израильская газета Haaretz и Telegram-канал "Дежурный по Израилю" со ссылкой на форум семей заложников и пропавших без вести.

"Шломо был нам гораздо больше, чем просто членом общины – он был отцом, дедушкой, настоящим другом и живым сердцем Кисуфима. Вся община скорбит о его потере и единственна в скорби и боли", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Шломо Мансур родился в Багдаде, пережил погром Фархуда в Ираке и в возрасте 13 лет репатриировался с родными в Израиль.

Ранее СМИ рассказывали, что Шломо Мансур родился в Ираке и иммигрировал в Израиль в возрасте 13 лет, пережив резню Фархуда в Багдаде в 1941-м (это было двухдневное нападение на евреев при пронацистском режиме Ирака, которое привело к убийству сотен из них прямо на улицах и окончательной этнической чистки всех евреев из страны).

"Он никогда об этом не говорил. Не хотел огорчать нас. Он не хотел, чтобы мы за него волновались. Он был суперменом, он является Суперменом", – говорила одна из дочерей Мансура.

Мужчина был одним из основателей кибуца Кисуфим. Он работал на фабрике по производству очков, управлял курятником и столярной мастерской. Его увлечениями были плотницкое и ювелирное дело.

Мансура знали как скромного человека с большим сердцем и золотыми руками, который любил делать вещи для своих внуков. 86 лет ему исполнилось уже в плену.

7 октября 2023 года террористы ворвались в дом Шломо Мансура в Кисуфиме, избили, а затем похитили и вывезли в Газу. Его 60-летняя жена Мазал тогда смогла убежать.

В официальном заявлении не указано, как и когда убили мужчину, но отмечается, что его тело все еще находится в плену у ХАМАС.

В понедельник, 10 февраля, эта террористическая группировка отложила на неопределенный срок освобождение израильских заложников и их обмен на палестинских заключенных, который должен был состояться 15 февраля. Террористы обвинили Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение по шестинедельному прекращению огня в анклаве может быть отменено, но решение будет принимать Израиль.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 февраля террористы ХАМАС освободили троих заложников-израильтян. Это 53-летний Эли Шараби, 56-летний Охад Бен-Ами и 34-летний Ор Леви, которые провели в плену 491 день.

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