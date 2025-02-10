'У них будет гораздо лучшее жилье': Трамп объяснил, почему палестинцы не смогут вернуться в сектор Газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что два миллиона палестинцев, которые будут переселены в соседние страны в рамках его плана восстановления сектора Газа, не будут иметь права на возвращение. Это противоречит словам госсекретаря Марко Рубио и пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, которые на прошлой неделе говорили журналистам о "временном перемещении" граждан.

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Но Трамп в интервью Fox News сказал, что палестинцы не будут возвращаться в Газу, поскольку их жизнь будет "гораздо лучше" в другом месте. "Нет, не будут, потому что у них будет гораздо лучшее жилье. Я говорю о строительстве постоянного жилья для них... Если им придется вернуться сейчас, то пройдут годы, прежде чем это станет возможным – это место непригодно для жизни", – заявил американский глава.

Этот отрывок из интервью был опубликован незадолго после того, как Трамп заявил, что он "привержен идее покупки и владения Газой".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху похвалил предложение президента США, назвав идею "революционной и креативной".

Но инициатива вызвала и много критики. В ООН предупредили, что любое принудительное перемещение гражданского населения с оккупированной территории строго запрещено международным правом и "равнозначно этнической чистке".

Палестинская администрация и террористическая вооруженная группировка ХАМАС заявили, что палестинская земля "не продается".

Несмотря на это Трамп продолжает комментировать свою инициативу. В интервью Fox News он пообещал построить "прекрасные безопасные сообщества" для палестинцев "немного вдали от того места, где они находятся, где вся эта опасность".

"Думайте об этом как о будущем развитии недвижимости. Это был бы прекрасный участок земли. Не пришлось бы тратить большие деньги", – заявил он.

Трамп надеется заключить сделку с Иорданией и Египтом, чтобы они приняли переселенцев. В этом контексте он напомнил, что Вашингтон дает этим странам "миллиарды и миллиарды долларов в год".

Пока что лидеры Египта и Иордании отвергали как план Трампа, так и его предыдущие просьбы принять беженцев из Газы.

Как писал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп заявил о желании выкупить сектор Газа Соединенными Штатами Америки и владеть им. Но Вашингтон мог бы передать части палестинского анклава другим странам Ближнего Востока, чтобы они помогли в восстановлении.

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