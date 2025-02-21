В гробу был другой человек: ХАМАС не передал Израилю тело заложницы Шири Бибас, дети которой были жестоко убиты боевиками

В Израиле опознали тела двух сыновей заложницы Шири Бибас – Ариэля и Кфира, которые били жестоко убиты боевиками ХАМАС в секторе Газы. Однако третье тело оказалось неизвестным и не принадлежит их матери.

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Такую информацию обнародовало Министерство обороны страны после идентификации останков четырех тел, переданных террористической группировкой утром 20 февраля. Об этом пишет The Times of Israel.

"Специалисты Института судебной экспертизы Абу-Кабира не смогли опознать тело. Оно не совпало ни с одним заложником женского или мужского пола. Это анонимное, идентифицированное тело", – заявили в Армии обороны Израиля.

Согласно разведывательным данным и судебно-медицинским заключениям, сыновья 32-летней жительницы кибуца Нир-Оз были жестоко убиты террористами в ноябре 2023 года во время удержания в плену.

На тот момент Кфиру было всего десять месяцев, а его брату Ариэлю – четыре года. Их отец Ярден провел в плену 484 дня и был освобожден в начале февраля 2025-го.

В ЦАХАЛ указали на серьезное нарушение со стороны террористической организации ХАМАС, которая, согласно соглашению, должна была вернуть четырех погибших заложников.

"Мы разделяем глубокую скорбь семьи Бибас в это трудное время и продолжим прилагать все усилия для скорейшего возвращения Шири и всех заложников домой", – заявили в Армии обороны Израиля.

Я сообщал OBOZ.UA, в плену террористической группировки ХАМАС погиб самый старшый заложник – 86-летний Шломо Мансур из кибуца Кисуфим. В детстве он пережил одно из событий Холокоста в мусульманском мире – Фархуд, а умер от рук боевиков, у которых на февраль 2025-го все еще находилось его тело.

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