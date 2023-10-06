США сбили турецкий беспилотник, который подошел слишком близко к американским войскам в Сирии

5 октября американские истребители F-16 обнаружили и уничтожили турецкий беспилотник, который приблизился слишком близко к американским войскам, размещенным в Хасаке, Сирия.Этот случай представляет собой первый инцидент, в ходе которого американские вооруженные силы атаковали воздушное средство союзника по НАТО.

Об этом сообщает издание Reuters. По сообщению, беспилотник сбрасывал бомбы на ближайшие цели, и хотя он не целился в американские войска, он был достаточно близко, чтобы представлять опасность для американских сил.

"Нет признаков того, что Турция намеренно целила в силы США", – сказал представитель Министерства обороны США Патрик Райдер журналистам.

Министерство обороны Турции заявило, что сбитый дрон не принадлежал вооруженным силам Турции, однако не сообщило, чьей собственностью был уничтожен беспилотный аппарат.

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После инцидента министр обороны США Ллойд Остин пообщался со своим турецким коллегой. По словам Райдера, этот разговор был "плодотворным".

Обе страны являются членами НАТО.

Инцидент произошел, как отмечает Reuters, в щекотливый момент для отношений между Турцией и США. Вашингтон надеется, что Турция ратифицирует соглашение о присоединении Швеции к НАТО.

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