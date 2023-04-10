Не только Reaper: истребители РФ чуть не сбили британский самолет-разведчик осенью прошлого года – WP

В прошлом году российские самолеты Су-27 чуть не сбили британский самолет-разведчик. Инцидент произошел 29 сентября у побережья оккупированного РФ Крыма.

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Об этом пишет WP, ссылаясь на военный документ Министерства обороны США. В нем инцидент упоминается как "почти сбитый UK RJ". Отмечается, что это является отсылкой к обычному для RC прозвищу Rivet Joint. RC-135 – это самолеты-разведчики, которые используются для сбора радиопередач и других электронных сообщений.

В октябре 2022 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что два российских истребителя Су-27 перехватили RC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем, летая "безрассудно". По его словам, один российский самолет приблизился к британскому на 4,5 метра, а другой выпустил ракету на расстоянии.

Тогда Уоллес не сказал, что самолет "почти сбили". Он только заявил о технической неисправности.

"Инцидент подчеркивает баланс, который западные военные пытаются поддерживать, пытаясь помочь украинским военным и собрать информацию о войне, не втягиваясь непосредственно в конфликт с Москвой. Российские официальные лица стремились представить страны НАТО агрессорами, в то время как Соединенные Штаты и их союзники заявили, что поддерживают Украину, но не воюют с Россией", – говорится в материале.

Представители Пентагона отказались комментировать содержание просочившегося документа, как и другую информацию, найденную в приложениях для обмена сообщениями, включая Discord, Telegram и Twitter. Представитель посольства Великобритании в Вашингтоне также отказался от комментариев, а посольство России не ответило на запрос о комментариях.

Документ с пометкой "СЕКРЕТ/НЕФОРМ" был напечатан с заголовками для Объединенного штаба Пентагона и подробно описывает полеты по наблюдению над Черным морем со дня сообщения о почти сбитом самолете до 26 февраля. Каждый месяц совершалось несколько таких рейсов.

Также в материалах подробно говорится о ряде других реакций России на разведывательные полеты американских, британских и французских самолетов в период с октября по конец февраля, в том числе один 30 декабря, когда еще один британский Rivet Joint в сопровождении двух британских истребителей "Тайфун" был перехвачен. В частности, российские самолеты приблизились к нему на 30 метров.

"Мы должны точно выяснить, что нам предстоит. Черное море является важнейшим международным морским путем, поддерживающим многих наших союзников по НАТО, включая Румынию, Болгарию и Турцию, и не принадлежит ни одной стране", – отметили в Пентагоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 марта над Черным морем российский истребитель столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper и повредил его винт, заставив США потопить свой БПЛА в море.

Уже 16 марта в РФ заявили, что обнаружили обломки сбитого истребителем американского БПЛА MQ-9 Reaper и планируют его поднять.

В США подтвердили, что Россия могла обнаружить мелкие обломки сбитого беспилотника примерно в 120 км к юго-западу от Крыма. По данным американской стороны, речь идет о кусках стекловолокна или мелких деталях. При этом в США сделали все, чтобы из этих обломков Россия не могла получить никакой информации, имеющей разведывательную ценность.