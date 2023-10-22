США не призывали Израиль отложить операцию в секторе Газа: Байдена неправильно поняли

Белый дом опроверг комментарий президента США Джо Байдена о том, что Израилю следует отложить ожидаемое наступление в секторе Газа. В частности, до тех пор, пока не будут освобождены новые заложники, удерживаемые террористами ХАМАС.

Об этом сообщает Тimes оf Israel. Отмечается, что американский лидер просто не расслышал вопрос.

"Президент был далеко. Он не расслышал вопрос полностью. Вопрос звучал так: "Хотите ли вы, чтобы было освобождено больше заложников?" Больше он ничего не комментировал", – заявил представитель Белого дома Бен Лаболт.

Отметим, представители израильской и американской власти обсуждают возможность создания в секторе Газа временного правительства. Такой орган могут создать при поддержке ООН.

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К слову, США и правительства нескольких стран Европы подталкивают Израиль воздержаться от наземной операции в секторе Газа. Международное сообщество выдвинуло требования после освобождения двух заложников в Газе.

В Офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху категорически отрицают ведение переговоров о возможности вернуть контроль над сектором Газы Палестине.

Как сообщал OBOZ.UA, в Израиле, по уточненным данным, вследствие нападения боевиков ХАМАС погибли 24 украинца, еще трое пропали без вести. Граждан Украины, а также США – больше всего среди жертв атаки.

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