Жертвами атаки ХАМАС на Израиль стали 24 гражданина Украины: уточнены данные

В Израиле, по уточненным данным, вследствие нападения боевиков ХАМАС погибли 24 украинца, еще трое пропали без вести. Граждан Украины, а также США – больше всего среди жертв атаки.

В частности, в министерстве иностранных дел Израиля утром 20 октября уточнили данные о последствиях прорыва боевиков из сектора Газы. Согласно обновленной информации, были убиты 32 гражданина США и 8 пропали без вести.

Также среди лидеров по количеству жертв – Франция. 22 гражданина этой страны были убиты и 4 пропали без вести.

Кроме того, убит 21 гражданин РФ и 7 пропали без вести, 19 граждан Аргентины убиты и 7 пропали без вести, 15 граждан Таиланда убиты и 10 пропали без вести, 12 граждан Германии убиты и 7 пропали без вести, 12 граждан Великобритании убиты и 3 пропали без вести.

Видео дня

Среди убитых, помимо граждан Израиля, есть также граждане Канады, Австрии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Чили, Перу, Парагвая, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что вследствие нападения ХАМАС погибли 23 гражданина Украины.

Позже посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сказал, что сообщения о гибели 23 украинцев не соответствуют действительности. По его словам, было известно о 18 жертвах среди погибших граждан Украины.

19 октября из Израиля вылетел четвертый эвакуационный рейс, доставивший еще 79 граждан Украины в Румынию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!