США и европейские страны подталкивают Израиль отложить наземное наступление в секторе Газа
США и правительства нескольких стран Европы подталкивают Израиль воздержаться от наземной операции в секторе Газа. Международное сообщество выдвинуло требования после освобождения двух заложников в Газе.
В США считают, что наземная операция ЦАХАЛ против ХАМАС сведет на нет усилия по обеспечению дополнительного освобождения заложников в обозримом будущем. Об этом высокопоставленный дипломатический чиновник рассказал в комментарии изданию The Times of Israel.
По словам чиновника, правительства западных стран, в настоящее время оказывающие давление на Израиль, имеют своих граждан среди пропавших без вести. На Западе уверены, что чем больше времени пройдет, тем труднее будет добиться освобождения заложников.
Правительства США и ряда европейских стран заявляют, что наземную операцию ЦАХАЛ следует отложить. Также там рассчитывают на дополнительные дипломатические усилия, которые могут привести к дээскалации конфликта.
В то же время сообщается, что в Белом доме теперь отказываются от предыдущего заявления президента США Джо Байдена о том, что Израилю следует отложить наступление в Газе до тех пор, пока не будут освобождены новые заложники, удерживаемые ХАМАС и другими палестинскими террористическими группировками.
Напомним, ХАМАС утверждает, что освободил двух американских заложников из Газы – мать и ее дочь – "по гуманитарным соображениям". Представитель боевиков Абу Убайда объяснил, что сделали это, "чтобы доказать Байдену, что он ошибается".
Ранее сообщалось, что в Офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху категорически отрицают ведение переговоров о возможности вернуть контроль над сектором Газы Палестине.
Как сообщал OBOZ.UA, в Израиле, по уточненным данным, вследствие нападения боевиков ХАМАС погибли 24 украинца, еще трое пропали без вести. Граждан Украины, а также США – больше всего среди жертв атаки.
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