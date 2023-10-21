'Наша цель – ликвидировать ХАМАС': Нетаньяху опроверг слухи о передаче сектора Газа Палестине

В Офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху категорически отрицают ведение переговоров о возможности вернуть контроль над сектором Газы Палестине. Таким образом руководство страны, вероятно, реагирует на версии некоторых израильских СМИ о вероятном сценарии на Ближнем Востоке после свержения террористической группировки ХАМАС.

Заявление представителей Нетаньяху передает The Times of Israel. С начала бомбардировок сектора Газы цели и намерения у Иерусалима остаются неизменными, разночтений быть не может.

"Премьер-министр Нетаньяху определил цель: ликвидация ХАМАС. Все разговоры о решениях о передаче сектора Газа Палестинской автономии или какой-либо другой стороне являются ложью", – указано в официальном обращении.

Напомним, неспешное развертывание наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, которую неоднократно анонсировали в Иерусалиме, по мнению экспертов, объясняется четырьмя факторами. Израиль вынужден быть предельно острожен, чтобы локализовать конфликт на Ближнем Востоке и сохранить поддержку западных союзников.

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Как сообщал OBOZ.UA, на второй день противостояний между ЦАХАЛом и ХАМАС Нетаньяху созвонился с украинским президентом Зеленским. Киев выразил беспрекословную поддержку Израилю в его желании защитить свои границы и выгнать боевиков, убивающих мирное население, со своей земли.

Уже 15 октября израильский премьер анонсировал приближение "нового этапа" в войне с ХАМАС. Он встретился с солдатами и прогулялся по развалинам домов в общинах, пострадавших от ужасного вторжения боевиков.

"Это только начало. Наши враги только начали расплачиваться, и я не буду больше говорить. Это только начало", – заметил политик.